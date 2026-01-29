Schock für Horst Lichter! "Bares für Rares"-Moderator kann Preisvorstellung nicht fassen

Köln - Eine Uhr soll bei " Bares für Rares " den Eigentümer wechseln. Das Modell ist auch eine beliebte Wertanlage, dennoch sorgt die Preisvorstellung des Verkäufers bei Moderator Horst Lichter (64) für einen Schock!

Franz Spiess (69) aus Berlin möchte bei "Bares für Rares" eine Uhr verkaufen, die er einst von einem Kollegen bekommen habe. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Franz Spiess (69) ist aus Berlin ins Pulheimer Walzwerk gereist, um die Armbanduhr, die seit Jahren in einem Etui in der Schublade liege, loszuwerden. "Ich finde sie zu schade, um sie zu tragen", erklärt der Gastwirt aus der Hauptstadt.

Den Zeitmesser habe er vor 50 Jahren von einem Kollegen erstanden, der Geld gebraucht habe.

"Wir haben hier eine wunderschöne Heuer Autavia", stellt Experte Sven Deutschmanek (49) bei der Betrachtung fest.

Die Uhr habe ein Handaufzugswerk und sei Ende der 60er-Jahre auf den Markt gekommen. Hergestellt worden sei die Armbanduhr von einer Firma aus der Schweiz, die heute als Tag Heuer bekannt sei. Doch das Unternehmen gebe es erst seit 1985.

Zudem sei der Zeitmesser perfekt generalüberholt worden. Unter anderem habe man den Zeiger und das Glas ersetzt.