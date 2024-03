Eklat bei "Bares für Rares": Verkäuferin beleidigt Händler kurz vor Verkauf!

Elisabeth Hakvoort (73) aus Wasserburg möchte bei "Bares für Rares" ein eigenartiges Kleidungsstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/BaresfürRares

Elisabeth Hakvoort (73) aus Wasserburg ist in das Pulheimer Walzwerk in Köln gekommen, um eine eigenwillige Mode in der ZDF-Trödelshow loszuwerden. Auch Moderator Horst Lichter (62) ist von dem kuriosen Objekt irritiert, denn Herkunft und Verwendungszweck erschließen sich ihm nicht.

Da das Kleidungsstück sehr lange Ärmel hat, rät er: "Für Kinder mit langen Armen?". Doch Experte Sven Deutschmanek (47) verneint. Und auch die neue steile These von Horst, "Das hat ein Torero angehabt!", ist nicht richtig - aber auch Elisabeth hat das beim Kauf für möglich gehalten. Die 73-Jährige erstand die Kleidung auf einem österreichischen Flohmarkt.

"Im ersten Augenblick dachte ich, das wäre was für den Fasching - aber es ist zu schade dafür", berichtet sie.

Aber auch die These des Toreros stimmt nicht, wie Kunst- und Antiquitätenhändler Deutschmanek aufklärt. "Ich habe noch nie einen Torero gesehen, der bauchfrei war", führt er aus, das könne aber sexy sein.