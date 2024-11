Kuriosum bei "Bares für Rares": Händler geht Verkäufer an - "Ist verboten!"

Köln - Aufregung in der beliebten ZDF-Trödelshow " Bares für Rares "! Die Händler sind so perplex, dass sie ein Verkäufer-Duo angehen und es zur Rede stellen.

Barbara Wetzel und Klaus Schell aus Ilvesheim in Baden-Württemberg haben ein sehr ungewöhnliches Objekt mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Barbara Wetzel und Klaus Schell aus Ilvesheim in Baden-Württemberg sind mit einem Mitbringsel ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, welches nicht nur die Händler vor Schwierigkeiten stellt.

Auch Moderator Horst Lichter (62) kann mit dem Objekt zunächst nichts anfangen. Doch Fachmann Detlev Kümmel (56) klärt auf: "Das ist ein Jagdstreckenzähler." - "Ein was?", fragt der frühere TV-Koch irritiert nach, denn er kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen.

Das Verkäufer-Duo habe das rätselhafte Stück von einem Freund bekommen, dessen Vater Jäger gewesen sei.

"Er hat mich erst mal raten lassen, was das sein könnte", so der Kandidat, der zugibt, dass sein Französisch gerade so gereicht habe, um zu verstehen, "dass dort irgendwas mit Hasen draufsteht".

Bei dem Instrument handele es sich um ein Gerät, welches zur Jagd dienen würde, wie der 56-jährige Experte verrät.