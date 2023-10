"Bares für Rares": Wertvolles Schmuckstück raubt Händlern den Atem

Expertin Heide Rezepa-Zabel (58, r.) nimmt das Armband von Verkäuferin Karin Bleck (67) genau unter die Lupe. Horst Lichter (61) staunt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Horst Lichter den Expertenraum betritt, ist er sofort begeistert. "Oh, oh, oh, oh, mein Gott im Himmel!", schwärmt der 61-jährige Moderator beim Anblick des prachtvollen Objekts. Seine Expertin ist nicht weniger angetan. "Das ist gewaltig!", erklärt Heide Rezepa-Zabel (58) in der Folge am 9. Oktober.

Verkäuferin Karin Bleck (67) berichtet, dass sie das edle Stück einst zum 50. Geburtstag von ihrer Tante geschenkt bekommen hat. "Jeder, der den Schmuck gesehen hat, war begeistert", weiß die Ladenbesitzerin um dessen betörende Wirkung.

Lichter kann sich an der Schönheit des funkelnden Objekts gar nicht sattsehen und betont noch einmal: "Da hast du aber einen mächtigen Brecher mitgebracht!" Laut Expertin wurde das Geschmeide in den 1950er-Jahren gefertigt.

"Wir haben hier kunstvolle Verschlingungen und Durchdringungen von ausschließlich Brillantbändern. Es ist so üppig besetzt und dennoch so beweglich gearbeitet", zeigt sich Rezepa-Zabel restlos begeistert.

Als der Moderator hört, dass die Steine, umhüllt von 750er-Weißgold, auf ein Gesamtgewicht von elf Karat kommen, ist er baff: "Jesus, Maria und Josef!"