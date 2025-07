04.07.2025 07:10 12.734 Goldrausch bei "Bares für Rares": Anstatt 150 Euro räumt Gast diese Megasumme ab

Herkunft, Wert, Alter: All das weiß Volkmar nicht, als er sein Objekt zu "Bares für Rares" trägt. Was dann in der Sendung passiert, übertrifft alle Erwartungen!

Von Frederick Rook

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares