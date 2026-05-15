"Bares für Rares": ZDF-Experte sucht plötzlich Rat bei Kollegin, dann ist Sensation perfekt

Köln - Von diesen Storys lebt " Bares für Rares ": Eine Verkäuferin will nur 50 Euro für ihr Objekt, doch dem Experten fällt etwas auf. Er fragt eine Kollegin um Rat. Dann bestätigt sich die Sensation!

Insgesamt fünf filigrane Mikromosaike aus Glas sind in das Armband aus 585er-Gold eingearbeitet. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Petra Baur ist mit einem Armband in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Hohe Erwartungen hat sie nicht. Doch als Patrick Lessmann (51) auf einmal Verstärkung in Person von Kunsthistorikerin Bianca Berding (49) anfordert, wird schnell klar: Hier liegt etwas Besonderes in der Luft.

"Da musst du ja was Interessantes mitgebracht haben, wenn gleich zwei draufschauen", frohlockt Moderator Horst Lichter (64). Und so ist es: Bei den Motiv-Figuren, die das Schmuckstück zieren, handelt es sich tatsächlich um sogenannte Mikromosaike.

Winzige Glaspartikel werden dabei in Präzisionsarbeit zu einem Bild zusammengesetzt. "Und hier wurde sie nahezu zur Perfektion ausgeführt", lobt Lessmann.

Insgesamt sind es fünf Mosaike, eingearbeitet in Platten aus Obsidianglas, die wiederum durch Ornamente in 585er-Gold miteinander verbunden sind. Die Herstellung des Armbands datiert der Sachverständige um das Jahr 1830.

"Das ist ja Wahnsinn", kann Lichter die Enthüllungen kaum fassen. Und auch Petra ist baff. Echtes Gold und wertvolle Mosaike hatte sie nicht vermutet. Ihr Wunschpreis: 50 Euro. "Die würde ich Ihnen dafür geben", scherzt Lessmann.

Dann offenbart er den wahren Wert: 2000 bis 3000 Euro hätte das Armband in gutem Zustand bringen können. Leider ist es stark beschädigt. Aus diesem Grund taxiert er den Wert "nur" auf 1500 bis 1600 Euro.