"Bares für Rares": ZDF-Experte sucht plötzlich Rat bei Kollegin, dann ist Sensation perfekt
Köln - Von diesen Storys lebt "Bares für Rares": Eine Verkäuferin will nur 50 Euro für ihr Objekt, doch dem Experten fällt etwas auf. Er fragt eine Kollegin um Rat. Dann bestätigt sich die Sensation!
Petra Baur ist mit einem Armband in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Hohe Erwartungen hat sie nicht. Doch als Patrick Lessmann (51) auf einmal Verstärkung in Person von Kunsthistorikerin Bianca Berding (49) anfordert, wird schnell klar: Hier liegt etwas Besonderes in der Luft.
"Da musst du ja was Interessantes mitgebracht haben, wenn gleich zwei draufschauen", frohlockt Moderator Horst Lichter (64). Und so ist es: Bei den Motiv-Figuren, die das Schmuckstück zieren, handelt es sich tatsächlich um sogenannte Mikromosaike.
Winzige Glaspartikel werden dabei in Präzisionsarbeit zu einem Bild zusammengesetzt. "Und hier wurde sie nahezu zur Perfektion ausgeführt", lobt Lessmann.
Insgesamt sind es fünf Mosaike, eingearbeitet in Platten aus Obsidianglas, die wiederum durch Ornamente in 585er-Gold miteinander verbunden sind. Die Herstellung des Armbands datiert der Sachverständige um das Jahr 1830.
"Das ist ja Wahnsinn", kann Lichter die Enthüllungen kaum fassen. Und auch Petra ist baff. Echtes Gold und wertvolle Mosaike hatte sie nicht vermutet. Ihr Wunschpreis: 50 Euro. "Die würde ich Ihnen dafür geben", scherzt Lessmann.
Dann offenbart er den wahren Wert: 2000 bis 3000 Euro hätte das Armband in gutem Zustand bringen können. Leider ist es stark beschädigt. Aus diesem Grund taxiert er den Wert "nur" auf 1500 bis 1600 Euro.
Bietergefecht eskaliert: "Bares für Rares"-Händlerin zahlt doppelten Schätzpreis
Ob Petra wirklich das 30-fache ihres ursprünglich angepeilten Erlöses absahnen kann? Tatsächlich geht der Höhenflug der Stuttgarterin im "Bares für Rares"-Verhandlungsraum kurz darauf einfach so ungebrochen weiter.
Die Händler scheren sich gar nicht um die Expertise, sondern bieten sofort munter drauflos. "Unglaublich, das ist ja fast 200 Jahre alt", zeigt sich Wolfgang Pauritsch (54) schwer begeistert und eröffnet die Auktion sofort mit 1500 Euro.
Auch Susanne Steiger (43) hat Interesse und kontert mit 2000 Euro. Die Expertise ist damit bereits deutlich überschritten. Doch es kommt noch besser, denn zwischen den beiden Händlern entbrennt in der Folge ein erbittertes Bietergefecht.
Erst bei 3000 Euro erkundigt sich Steiger bei Petra, ob man ins Geschäft komme. In ihrer Überforderung begeht die Verkäuferin dann jedoch einen taktischen Fehler, indem sie dem Deal sofort zustimmt. Pauritsch reagiert beleidigt: "Dann fragen Sie mich halt nicht mehr!"
Sich ärgern will die Stuttgarterin aber nicht. "Ich hatte mir 50 Euro vorgestellt, 3000 sind es geworden", erklärt sie zum Abschied, während sie überglücklich mit den Fingern durch ihren 60-fachen Wunschpreis blättert.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares