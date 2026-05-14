Sachse räumt bei "Bares für Rares" ab: Dieses Objekt verzaubert die Händler
Köln - Wolfgang möchte bei "Bares für Rares" einen "Lustkauf" loswerden. Als die Expertin das Objekt genauer untersucht, steht schnell fest: Das wird teuer - für die Händler.
Der Verkäufer aus Riesa hat einen opulenten Armreif mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Auch Horst Lichter (64) erkennt die besondere Aura des Schmuckstücks sofort: "Oi oi, das ist aber nichts für den kleinen Auftritt", staunt der Moderator.
Heide Rezepa-Zabel (60) wird von dem zweifarbigen Pantherkopf aus schwarzer Emaille und Gold, der zudem mit 58 Brillanten verziert ist, ebenfalls in den Bann gezogen. "Das ist schon eine kleine Meisterleistung", schwärmt die ZDF-Expertin.
Hergestellt wurde das funkelnde Mitbringsel in "Alessandria, einer Provinz in Italien" - und zwar Ende der 1970er- oder Anfang der 1980er-Jahre. Der Panther ruhe "fast wie eine Sphinx". Besonders schön findet die 60-Jährige die "roségetönten Öhrchen".
Wolfgang ist selbst Kunstsammler und gesteht: "Das war mal ein Lustkauf im Internet gewesen. Gesehen, geliebt, gekauft, getragen und gemerkt, es ist doch ein bisschen übertrieben." Jetzt wünscht er sich "ab 5000 Euro aufwärts" für den Raubtierkopf.
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"Bares für Rares"-Händlerin schockverliebt in italienischen Raubtierkopf
So viel hat der Sachse einst selbst für den Armreif bezahlt. In Anbetracht des in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Goldpreises sagt Rezepa-Zabel jedoch sofort einen Gewinn voraus. Sie taxiert den Wert mal eben auf satte 7000 bis 8000 Euro.
Doch was sagen die potenziellen Käufer im Auktionsraum? "Das ist ein Knaller! Wow!", jubelt Händlerin Lisa Nüdling (46) schon beim Öffnen des Kästchens. "Das können auch Herren tragen", äußert Wolfgang Pauritsch (43) sein Interesse.
"Ist es signiert und dann auch noch das, was ich denke?", will Nüdling vom Verkäufer wissen. Sie vermutet die Luxus-Marke Cartier hinter dem Schmuckstück. Wolfgang lacht und verneint. "Es ist italienisch", klärt er die 46-jährige Blondine auf.
Am Ende ist der Händlerin das Label egal. Sie ist schockverliebt. Für 6500 Euro sichert sich Nüdling letztendlich "den schönsten Armreif, den ich bei 'Bares' gekauft habe". Und auch Wolfgang darf sich über einen Reingewinn von 1500 Euro freuen. Ein echter Win-Win-Deal.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares