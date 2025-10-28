Beeindruckender Gewinn: Flohmarktfund für 36 DM geht bei "Bares für Rares" steil

Köln - Damit haben die beiden Verkäufer bei " Bares für Rares " nicht gerechnet. Denn ihr Flohmarktfund erzielt einen beeindruckenden Gewinn!

Angela und Rainer aus Wendelstein möchten einen Flohmarktfund bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angela und Rainer aus Wendelstein in Bayern betreten die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einer Silberschatulle im Gepäck, die das Ehepaar einst auf einem Nürnberger Flohmarkt gekauft hat.

"Ich denke mal, das ist eine große Dokumentenschatulle", erklärt Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60), die sich vorstellen könne, dass das Objekt in eine Kanzlei gelegen haben könne.

Die Rarität stamme aus den 1950er-Jahren und sei bestimmt eine Auftragsarbeit an einem Juwelier gewesen.

Zudem bestehe das Objekt aus 900er-Silber. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man all die vielen Silbermünzen aus dem Kaiserreich hatte und sie eingeschmolzen hat und was Schönes daraus gemacht hat", glaubt die Sachverständige.

Die Arbeit sei zwar nicht so fein umgesetzt worden, aber sie wolle es auch nicht runtermachen.