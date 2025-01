Seniorin will bei "Bares für Rares" 1400 Euro, Expertin entlarvt Betrugsversuch

Händler Fabian Kahl (32) aus Thüringen ist tatsächlich bereit, den Maximalpreis aus der Expertise auf den Tisch zu legen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich habe auch den Goldeinkaufswert berechnet", beginnt die Gemmologin. Dann lässt sie die Bombe platzen: "Und ich komme auf circa 2700 Euro." Das ist beinahe doppelt so viel. Den Gesamtwert taxiert die 55-Jährige sogar auf stolze 3000 Euro.

Ziegelhöfer kann ihr Glück kaum fassen. Mit dieser Überraschung hat sie definitiv nicht gerechnet, als sie sich von Heidelberg auf den Weg nach Köln gemacht hat. "Ich schwebe auf Wolke sieben", flötet sie hellauf begeistert heraus.

Doch wie kommt der Schmuck ihrer Mutter im Händlerraum an? "Sehr schön", urteilt Elke Velten-Tönnies (71). Das erste Gebot gibt jedoch ihr Kollege Wolfgang Pauritsch (52) ab. Er wirft 2000 Euro in die Waagschale und damit auf Anhieb mehr als den Wunschpreis.

Richtig in Schwung kommen die Verhandlungen an diesem Tag aber nicht. Was vor allem an Fabian Kahl (33) liegt. Nachdem der Thüringer den Goldwert erfahren hat, bietet er tatsächlich den Expertisenpreis von 3000 Euro. Alle anderen steigen aus. Ziegelhöfer nimmt den Deal an.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.