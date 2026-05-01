Bei diesem "Bares für Rares"-Objekt wird Händler deutlich: "Kann ich nicht leiden!"
Köln - Nicht jeder fliegt auf Fliegen: Ein filigranes Objekt ruft bei "Bares für Rares" äußerst gemischte Reaktionen hervor. Für die Verkäufer regnet es dennoch grüne Scheine!
Johannes Hoflehner und Uli Lassenberger haben eine Brosche mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück, welches die ZDF-Kandidatin einst von ihrer Mutter erhalten hat.
Mehr Details kennt sie nicht. Dafür ist an diesem Nachmittag Patrick Lessmann zuständig. Der Experte startet zunächst mit einer Beschreibung des funkelnden Objekts. Zu sehen ist ein Blatt mit einer Fliege darauf, die sich an einem Wassertropfen zu erfrischen scheint.
"Der Wassertropfen besteht aus einer Diamantrose. In den Flügeln der Fliegen befinden sich ebenfalls kleine Diamantrosen, der Kopf ist mit einem kleinen Rubin und der Rumpf mit einem kleinen Opal Cabochon dargestellt", doziert Lessmann.
Leider ist der Zustand der Brosche, die aus 585er-Gold gefertigt wurde, nicht mehr so einwandfrei. Die Fliege steht auf etwas wackeligen Beinen, wie der Sachverständige mit einem kurzen Rütteln demonstriert. Hier müsste noch einmal nachgelötet werden.
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"Bares für Rares"-Händlerin überbietet Expertise und zahlt Wunschpreis
Aus diesem Grund taxiert Lessmann den Schätzpreis letztlich "nur" auf 750 bis 800 Euro. Das Ehepaar aus Wien (Österreich) hatte ursprünglich mit 900 Euro geliebäugelt. Uli würde aber auch zu dem niedrigeren Preis verkaufen und erhält die Händlerkarte.
Während die Gäste ihr Schmuckstück selbst immer wieder als "wunderschön" deklarieren, hält sich die Begeisterung im Auktionsraum zunächst noch in Grenzen. Vor allem Wolfgang Pauritsch (54) verspürt eine tiefe Abneigung.
"Ich kann Fliegen nicht leiden", poltert der Österreicher und will in dem Insekt auf dem zarten Blatt lieber eine Biene erkennen. Ob er trotz Fliegenaversion zum Zug kommen wird? Eigentlich gefällt ihm das Schmuckstück nämlich richtig gut.
Tatsächlich schaut er am Ende aber in die Röhre. Susanne Steiger (43) schnappt ihm das Objekt der Begierde vor der Nase weg. Die Juwelierin gibt mit 900 Euro das höchste Gebot ab. Johannes und Uli sind begeistert: Sie kassieren ihren Wunschpreis.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares