Bei diesem "Bares für Rares"-Objekt wird Händler deutlich: "Kann ich nicht leiden!"

Köln - Nicht jeder fliegt auf Fliegen: Ein filigranes Objekt ruft bei " Bares für Rares " äußerst gemischte Reaktionen hervor. Für die Verkäufer regnet es dennoch grüne Scheine!

Ein Ehepaar aus Österreich möchte bei "Bares für Rares" ein funkelndes Erbstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Johannes Hoflehner und Uli Lassenberger haben eine Brosche mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück, welches die ZDF-Kandidatin einst von ihrer Mutter erhalten hat.

Mehr Details kennt sie nicht. Dafür ist an diesem Nachmittag Patrick Lessmann zuständig. Der Experte startet zunächst mit einer Beschreibung des funkelnden Objekts. Zu sehen ist ein Blatt mit einer Fliege darauf, die sich an einem Wassertropfen zu erfrischen scheint.

"Der Wassertropfen besteht aus einer Diamantrose. In den Flügeln der Fliegen befinden sich ebenfalls kleine Diamantrosen, der Kopf ist mit einem kleinen Rubin und der Rumpf mit einem kleinen Opal Cabochon dargestellt", doziert Lessmann.

Leider ist der Zustand der Brosche, die aus 585er-Gold gefertigt wurde, nicht mehr so einwandfrei. Die Fliege steht auf etwas wackeligen Beinen, wie der Sachverständige mit einem kurzen Rütteln demonstriert. Hier müsste noch einmal nachgelötet werden.