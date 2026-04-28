Julia ersetzt tote Mutter: Collier geht bei "Bares für Rares" für Traumpreis weg

Köln - Gänsehaut-Moment bei " Bares für Rares ": Verkäuferin Julia möchte mit ihrem Auftritt den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllen. Es wird emotional - und auch lukrativ.

Verkäuferin Julia (l.) möchte bei "Bares für Rares" den letzten Wunsch ihrer verstorbenen Mutter erfüllen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Kandidatin aus Bad Schönborn hat ein funkelndes Collier mitgebracht, das auch Horst Lichter (64) begeistert. "Oh, welch ein Geschmeide", schwärmt der ZDF-Moderator. Doch hinter dem Schmuck verbirgt sich eine traurige Geschichte.

Eigentlich sei ihre Mutter für das Format gemeldet gewesen, verrät Julia. Doch der Tod war schneller. Auf dem Sterbebett habe ihre Mama sie darum "gebeten, das Collier bei 'Bares für Rares' zu verkaufen". Lichter schaut demonstrativ nach oben und meint: "Sie ist definitiv dabei!"

Doch nicht nur die Story ist besonders, auch das Accessoire selbst macht Wind. Laut Wendela Horz (56) wurde das Collier in Handarbeit hergestellt - und zwar von der bekannten Goldschmiedin Käthe Ruckenbrod. Das Material: 750er-Gelbgold.

Trotz der starren Glieder zeige das Schmuckstück eine dynamische Bewegung - eine Synthese aus Gegensätzen: "Wasser und Metall". Dafür sorgen vor allem die 28 verarbeiteten Aquamarine. Jetzt gelte es nur noch "die richtige Frau" dafür zu finden.

Horz spielt auf eine entsprechende Statur und das nötige Kleingeld an. "Das ist nicht so leicht", warnt sie. Julia hofft auf eine Summe zwischen 4000 und 5000 Euro. Lichter reißt die Augen auf. Doch seine Expertin geht mit: Sie taxiert den Wert 4600 bis 5000 Euro.