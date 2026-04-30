Entsetzen bei "Bares für Rares": ZDF-Expertin deckt Manipulation auf, Seniorin beteuert ihre Unschuld

Köln - Anke möchte bei " Bares für Rares " ein teures Erbstück verkaufen. Doch die ZDF-Expertin entlarvt eine dreiste Manipulation. Moderator Horst Lichter (64) verdächtigt einen "Schweinehund von Goldschmied".

Anke möchte bei "Bares für Rares" ein Erbstück ihrer Patentante verkaufen und kann nicht glauben, was sie vor Ort erfahren muss. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Trödelshow-Kandidatin aus Menden (NRW) hat ein Diamant-Armband in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. "Ich wüsste nicht, wo ich das tragen sollte", begründet sie gegenüber dem ehemalige TV-Koch ihre Verkaufsabsicht.

Laut Expertin Wendela Horz stammt das Objekt aus den 1970er-Jahren. Zur Herstellung wurde 750er-Weißgold verwendet. Vor allem die Blütengirlande aus Diamanten begeistert die 56-Jährige: "Ganz toll", schwärmt sie.

Als die Sachverständige das Armband kurz darauf genauer unter die Lupe nimmt, kommt sie jedoch einer dreisten Manipulation auf die Schliche. Einige Steine wurden ausgetauscht. Wo vorher einmal "Viertelkaräter" drin waren, fänden sich jetzt nur noch billige Imitationen.

Besitzerin Anke klappt vor Fassungslosigkeit die Kinnlade runter. Gleichzeitig beteuert sie, von der Schummelei nichts gewusst zu haben. "Wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass die Farbe etwas anders ist", untermauert Horz ihre Erkenntnis.

Sie würden den Übeltäter gerne persönlich in die Finger kriegen. Lichter glaubt derweil, dass "ein Schweinehund von Goldschmied" die Diamanten ausgetauscht haben könnte. Dennoch hofft die Verkäuferin auf 3000 Euro. Die Expertin reduziert den Wert auf 2300.