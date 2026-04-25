"Bares für Rares": Horst Lichter nach Gutachten skeptisch, dann überrascht die Expertin

Köln - Ein Brillantring soll bei " Bares für Rares " einen neuen Besitzer finden. Nach der Expertise zeigt sich Moderator Horst Lichter (64) äußert skeptisch - doch dann überrascht ihn die Sachverständige.

Markus Pullmann (34, r.) ist mit einem Brillantring zu "Bares für Rares" gekommen, den Moderator Horst Lichter (64) zunächst skeptisch beäugt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht hat das gute Stück Markus Pullmann (34) aus Bergisch Gladbach. "Ich habe keine emotionale Bindung dazu", gesteht der Verkäufer.

Seine Frau habe den Ring einst von ihrer Großmutter vererbt bekommen, doch tragen wollte sie ihn nicht.

"Wir haben ihn mehr als Geldanlage gesehen, weil wir doch vermuten, dass er einiges wert ist", gibt der Nordrhein-Westfale preis.

"Schauen wir mal", lautet die lapidare Antwort des früheren TV-Kochs Lichter, der das Wort seine Expertin Wendela Horz (56) übergibt.

Allerdings klingt die Expertise zunächst wenig euphorisch. "Die Ringschiene ist aus Platin gearbeitet. Ich vermute, dass der Ring nicht in Deutschland gefertigt wurde. Er könnte gut aus den 60er Jahren stammen", glaubt die Sachverständige.

Auch die Qualität der Steine beeindrucke die 56-Jährige nicht. "Es handelt sich um Altschlliffdiamanten", stellt die Expertin fest.

Zudem könne sie die Karatzahl nicht genau bestimmen, denn dafür müsse sie die Steine aus dem Ring entnehmen. Auf den ersten Blick schätze sie die Steine aber auf circa drei Karat. "Leider haben die Steine eine sehr niedrige Reinheit", macht die Sachverständige zudem klar.