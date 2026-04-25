"Bares für Rares": Horst Lichter nach Gutachten skeptisch, dann überrascht die Expertin
Köln - Ein Brillantring soll bei "Bares für Rares" einen neuen Besitzer finden. Nach der Expertise zeigt sich Moderator Horst Lichter (64) äußert skeptisch - doch dann überrascht ihn die Sachverständige.
Mitgebracht hat das gute Stück Markus Pullmann (34) aus Bergisch Gladbach. "Ich habe keine emotionale Bindung dazu", gesteht der Verkäufer.
Seine Frau habe den Ring einst von ihrer Großmutter vererbt bekommen, doch tragen wollte sie ihn nicht.
"Wir haben ihn mehr als Geldanlage gesehen, weil wir doch vermuten, dass er einiges wert ist", gibt der Nordrhein-Westfale preis.
"Schauen wir mal", lautet die lapidare Antwort des früheren TV-Kochs Lichter, der das Wort seine Expertin Wendela Horz (56) übergibt.
Allerdings klingt die Expertise zunächst wenig euphorisch. "Die Ringschiene ist aus Platin gearbeitet. Ich vermute, dass der Ring nicht in Deutschland gefertigt wurde. Er könnte gut aus den 60er Jahren stammen", glaubt die Sachverständige.
Auch die Qualität der Steine beeindrucke die 56-Jährige nicht. "Es handelt sich um Altschlliffdiamanten", stellt die Expertin fest.
Zudem könne sie die Karatzahl nicht genau bestimmen, denn dafür müsse sie die Steine aus dem Ring entnehmen. Auf den ersten Blick schätze sie die Steine aber auf circa drei Karat. "Leider haben die Steine eine sehr niedrige Reinheit", macht die Sachverständige zudem klar.
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"Bares für Rares": Julian Schmitz-Avila setzt Duftmarke, dann folgt Bietergefecht
"3000 bis 4000 Euro", möchte der Verkäufer aus Bergisch Gladbach gerne für den Ring haben. Doch Moderator Lichter ist skeptisch. "Ich weiß, dass Platin von der Wertentwicklung weit hinter Gold zurückliegt", so der 64-Jährige.
Zunächst sieht es so aus, als würde Horz die Meinung bestätigen.
"Der Materialwert des Platins beträgt lediglich 300 Euro", erklärt die Expertin, doch dann überrascht sie alle, denn trotz der geringen Qualität der Diamanten schätze sie den Gesamtwert des Rings tatsächlich auf 7000 bis 8000 Euro.
"Für 4000 Euro würde ich ihn hergeben", verrät der 34-jährige Kandidat dann noch beim Erhalt der Händlerkarte.
Im Händlerraum angekommen setzt Julian Schmitz-Avila (39) sofort eine Duftmarke und bietet 2500 Euro. Aber auch Fabian Kahl (34) und Elisabeth Nüdling (46) sind von dem Brillantring angetan, sodass sich ein Bietergefecht zwischen den dreien entwickelt.
Schließlich sticht die 46-Jährige ihre Kollegen aus. Für satte 5800 Euro wandert der Ring in die Rhön.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares