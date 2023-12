Da kommen selbst Horst Lichter die Tränen: Betrag für zwei Teller schockt bei "Bares für Rares" alle

Köln - In der Weihnachtsausgabe der ZDF-Trödelshow " Bares für Rares " wollen eine Mutter und ihre Tochter nur zwei Teller loswerden. Die Expertise schockt dann aber alle - im positiven Sinne!

Moderator Horst Lichter (61) war in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" komplett von den Socken. © ZDF/Sascha Baumann

Als Daniela und ihre Mutter Anette aus Henstedt-Ulzburg in der Nähe von Hamburg auf der festlich dekorierten Drachenburg hoch über dem Rhein mit zwei Tellern in der Hand aufkreuzen, ist ihnen noch nicht klar, welche wertvollen Gegenstände sie in der Hand halten.

Die beiden Schalen sind zwei handbemalte Familienerbstücke, die sie bislang in einem Schrank aufbewahrt hatten.

Für beide Teller hatte sich das Mutter-Tochter-Duo einen Wunschpreis von 80 Euro vorgestellt. Doch die promovierte Kunstkennerin Bianca Berding (46) sorgt bei den beiden Frauen für Verblüffung.

Denn die Familienerbstücke stammen aus der französischen Staatsmanufaktur Sèvres. Sie wurden in der Zeit zwischen 1824 und 1832 in einer aufwendigen Prozedur gefertigt. Tatsächlich soll auch der französische König Karl X. (1757-1836) von den Tellern gegessen haben.

"Diese Teller sind extrem selten", erklärt die Expertin, ehe sie einen Preis nennt, den wohl niemand auf Schloss Drachenburg vermutet hat.