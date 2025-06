Kleines Vermögen futsch: "Bares für Rares"-Expertise wird zum Fiasko für die Besitzerin

Der Niederländer Jos van Katwijk (r.) legt immerhin noch 200 Euro für den (Plastik-)König der Tiere auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum sorgt der Wüstenkönig ebenfalls für Verwunderung. "In deinen Händen sieht der gar nicht so schwer aus", merkt Susanne Steiger (42) kritisch an, als Jos van Katwijk die Figur mühelos anhebt. Der Niederländer selbst glaubt jedoch an eine Bronze.

Sein Kollege Wolfgang Pauritsch (52) deckt die Mogelpackung schließlich auf. "Es sah auf den ersten Blick aus wie Bronze, ist es leider nicht", richtet er das Wort an die Besucherinnen. Die bestätigen den Eindruck. Schön anzugucken sei der Löwe trotzdem.

Aus diesem Grund bietet der Österreicher auch 100 Euro. "Wenn man den am Schreibtisch stehen hat, das macht schon Eindruck", so seine Begründung. Doch auch David Suppes (38) und van Katwijk haben Interesse.

Der Niederländer gibt mit 200 Euro das Höchstgebot ab. Für Ulla ist die Summe eine herbe Enttäuschung. Sie hatte sich mehr erhofft. Da sie das Objekt aber auf keinen Fall wieder mit nach Hause nehmen möchte, stimmt sie dem Deal zu.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.