Kandidat geschockt: "Bares für Rares"-Experte deckt heftigen Betrug auf

Köln - Schock für ein Verkäufer-Duo bei " Bares für Rares ": Der Experte der beliebten ZDF-Trödelshow deckt einen eiskalten Betrug auf!

Siegfried und sein Schwager Michael wollen bei "Bares für Rares" eine Blechkassette verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einer Blechkassette haben sich Siegfried und sein Schwager Michael auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht.

"Ui, ein kleiner Safe", freut sich Moderator Horst Lichter (63), als er das Objekt sieht.

Siegfried habe die Kassette einst von einem älteren Bekannten erhalten, dem er sowohl im Haus als auch im Garten zur Hand gegangen war.

"Ich habe nicht geahnt, dass es so wertvoll ist", macht der Verkäufer, der mit dem Erlös auch seine Goldhochzeit finanzieren will, klar.

Experte Detlev Kümmel (57) nimmt sich dem Objekt an und nimmt die Blechkassette etwas genauer unter die Lupe.

Im 16. und 17. Jahrhundert sei Nürnberg die Hochburg solcher Arbeiten gewesen, wie der Sachverständige verrät. Von dort seien wahre Meisterwerke der Schmiedekunst gekommen.