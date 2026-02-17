Debakel bei "Bares für Rares": Uhr kostete einst 30.000, doch es folgt der Dämpfer der Expertin
Köln - Eine Uhr begeistert den Expertenraum bei "Bares für Rares". Allerdings hat das gute Stück schon einiges an Wert verloren. Denn der Neupreis lag einst bei 30.000 Deutsche Mark!
"Oha! Wow! Wat haben wir denn hier? Boah!", staunt Moderator Horst Lichter (64) beim ersten Anblick des Objekts nicht schlecht.
Mitgebracht hat die Armbanduhr Janina Aporius (27) aus Mönchengladbach, die die Uhr im Auftrag ihres Chefs verkaufen solle.
"Ich sehe schon das Leuchten in deinen Augen", stellt der frühere TV-Koch Lichter fest, als er in die Augen von Expertin Wendela Horz (56) blickt und vermutet, dass die Sachverständige das Modell schon mal gesehen habe.
"Ich war sogar dabei als sie vorgestellt wurde auf der Basler Uhrenmesse 1991", verrät die 56-jährige Goldschmiedin.
Es habe einen großen Auflauf gegeben und die Uhr sei damals nicht nur aufgrund des Preises bestaunt worden. Denn einst habe das gute Stück einen Neupreis von 30.000 DM gehabt.
Im Jahr 1991 sei das Modell von dem amerikanischen Popart-Künstler James Rosenquist für die Schweizer Uhrenmarke Movado hergestellt worden. Die Firma habe damals Künstler beauftragt, limitierte Uhren zu designen.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Händler staunen über extravagantes Design
"Total ausgefallen", findet die Sachverständige die Idee, drei Uhren in einer unterzubringen. Zudem sei der seltene Zeitmesser gerade einmal 180 Mal hergestellt worden.
Von der Uhr könne man auch ablesen, um welches Exemplar sich handele, wie Horz erzählt. "Hier haben wir die Nummer 31", so die Expertin, die das Objekt auf 5000 Euro schätzt.
Somit ist die Schweizer Armbanduhr nur noch ein Drittel des einstigen Preises wert.
Im Händlerraum ist man auch erstaunt über das extravagante Design. Jan Cizek (50) zum Beispiel findet die Uhr "total abgefahren". Da das Exemplar so selten sei, will die Runde wissen, was der Neupreis gewesen sei. "Unfassbar", findet der tschechische Händler.
Doch ein richtiges Bietergefecht entsteht nicht so wirklich, sodass das höchste Gebot von Fabian Kahl (34) kommt. 3000 Euro ist er bereit zu zahlen und bekommt die Uhr dafür auch.
"Bares für Rares" läuft täglich von Montag bis Freitag ab 15.05 Uhr im ZDF oder in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares