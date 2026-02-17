Seniorin erlebt schweren Tag bei "Bares für Rares", Händler zeigt sich herzlos

Köln - Große Gefühle bei " Bares für Rares ": Eine Kandidatin kann sich in der ZDF-Trödelshow kaum von ihrem Objekt trennen. Scheitert der Verkauf in allerletzter Sekunde?

Ingeborg aus Dormagen (NRW) möchte sich bei "Bares für Rares" von einem Gegenstand trennen, der sie 70 Jahre lang treu begleitet hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ingeborg hat eine Tierskulptur in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Doch Moderator Horst Lichter steht vor einem Rätsel: Ist es ein Pinguin, ein Adler oder doch ein Papagei? Die Besitzerin klärt ihn gerne auf, immerhin begleitet sie der Adler schon seit 70 Jahren.

Wie die Nordrhein-Westfälin erklärt, habe ihre Familie die Skulptur 1958 von einer finnischen Austauschschülerin erhalten. Sie sei ein Werk des Künstlers Ulf Tikkanen und stamme aus der Manufaktur Arabia, "eine der bekanntesten Keramikfabriken Finnlands".

Angesichts der fundierten Ausführungen hätte es Bianca Berding (49) an diesem Tag wohl gar nicht mehr gebraucht. Die Expertin kann bei allem nur zustimmend nicken. "Du bist gut vorbereitet", merkt auch Lichter lobend an.

Aus Angst, der "schnörkellose Vogel" könne auf dem Schrott landen, sucht Ingeborg jetzt ein neues Zuhause für ihn. Berding beschreibt das Design als "zeitlos". Hinzu kommt ein absolut "tadelloser" Zustand. Doch was ist die Skulptur wert?

Der Wunschpreis für das Federvieh liegt zwischen 250 und 300 Euro. Dies resultiere aus ihrer eigenen Recherche, wie Ingeborg preisgibt. Die Sachverständige geht sogar noch etwas höher: Sie hält 300 bis 500 Euro für möglich.