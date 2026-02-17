Seniorin erlebt schweren Tag bei "Bares für Rares", Händler zeigt sich herzlos
Köln - Große Gefühle bei "Bares für Rares": Eine Kandidatin kann sich in der ZDF-Trödelshow kaum von ihrem Objekt trennen. Scheitert der Verkauf in allerletzter Sekunde?
Ingeborg hat eine Tierskulptur in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht. Doch Moderator Horst Lichter steht vor einem Rätsel: Ist es ein Pinguin, ein Adler oder doch ein Papagei? Die Besitzerin klärt ihn gerne auf, immerhin begleitet sie der Adler schon seit 70 Jahren.
Wie die Nordrhein-Westfälin erklärt, habe ihre Familie die Skulptur 1958 von einer finnischen Austauschschülerin erhalten. Sie sei ein Werk des Künstlers Ulf Tikkanen und stamme aus der Manufaktur Arabia, "eine der bekanntesten Keramikfabriken Finnlands".
Angesichts der fundierten Ausführungen hätte es Bianca Berding (49) an diesem Tag wohl gar nicht mehr gebraucht. Die Expertin kann bei allem nur zustimmend nicken. "Du bist gut vorbereitet", merkt auch Lichter lobend an.
Aus Angst, der "schnörkellose Vogel" könne auf dem Schrott landen, sucht Ingeborg jetzt ein neues Zuhause für ihn. Berding beschreibt das Design als "zeitlos". Hinzu kommt ein absolut "tadelloser" Zustand. Doch was ist die Skulptur wert?
Der Wunschpreis für das Federvieh liegt zwischen 250 und 300 Euro. Dies resultiere aus ihrer eigenen Recherche, wie Ingeborg preisgibt. Die Sachverständige geht sogar noch etwas höher: Sie hält 300 bis 500 Euro für möglich.
Herzlose Äußerungen von "Bares für Rares"-Händler verärgern Verkäuferin
Bevor Ingeborg jedoch den Händlerraum betritt, wird sie von ihren Gefühlen übermannt. "Das fühlt sich nicht sehr schön an und tut weh, diesen Adler zu verlieren. Denn der hat richtig mit mir gelebt", betont die Dormagenerin mit feuchten Augen.
David Suppes ist sofort Feuer und Flamme für die glasierte Keramik. Vor allem die Story hinter dem Objekt begeistert den 37-Jährigen. Das erste Gebot kommt allerdings von Walter Lehnertz (59) und liegt - wie könnte es auch anders sein - bei 80 Euro.
Dass "Waldi" die Skulptur herzlos als "Papagei" bezeichnet und "die Geschichte besser als den Vogel" findet, sorgt bei Ingeborg für verärgerte Gesichtszüge. Mit einem 100-Euro-Gebot versucht Lisa Nüdling (45) die Stimmung zu retten: "Tiere sind immer sehr gesucht", erklärt sie dazu.
Nachdem Suppes auf 120 Euro erhöht hat, beteiligt sich auch Jos van Katwijk an der Auktion. "Nach Holland geht der nicht!", schnaubt Lehnertz sofort. Fahrt nimmt das Ganze jedoch erst auf, als Ingeborg den Schätzpreis verrät.
Mit 310 Euro bietet Suppes schließlich den höchsten Betrag. Schweren Herzens stimmt Ingeborg dem Verkauf am Ende zu. Zum Abschied aus dem Walzwerk gesteht sie sichtlich traurig: "Ich werde den Adler vermissen."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
