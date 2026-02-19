Bombastische Expertise nützt nichts: "Bares für Rares"-Verkäufer bricht Auftritt ab

Köln - Einst zahlte ein " Bares für Rares "-Verkäufer 5000 Deutsche Mark für eine Kamera. Doch was der Mann jetzt fordert, schockt auch die Händler.

Herbert Koers (67) aus Itterbeck möchte bei "Bares für Rares" eine alte Kamera verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Herbert Koers (67) reist aus Itterbeck in Niedersachsen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzewerks bei Köln.

Im Gepäck hat der 67-Jährige eine Kamera, die er "vor über 30 Jahren gekauft" habe.

"Sehr edel, aber ich fürchte, die ist noch gar nicht alt", erklärt Moderator Horst Lichter (64) beim ersten Anblick des mitgebrachten Objekts.

Und Experte Detlev Kümmel (57) bestätigt die Meinung des früheren TV-Kochs, denn die Kamera sei 1983 gebaut worden.

"Es handelt sich um eine Rolleiflex Aurum, ein Sondermodell", weiß der Sachverständige. Die Kamera sei als Vitrinenobjekt konzipiert worden.

"Bitte nicht damit fotografieren, obwohl sie alles kann", macht der 57-jährige Experte daher auch klar.