Skandal-Idee bei "Bares für Rares": Händler plant Betrug, Kollege wird deutlich!

Edith und Sarah aus Rheinbreitbach haben ein Retro-Fußballtrikot von der WM 1974 mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Edith und Sarah aus Rheinbreitbach haben ein Retro-Fußballtrikot von 1974 mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Ihr Ehemann und Vater habe das Shirt im Jahr 1996 mit zu einem öffentlichen Training des FC Bayern München genommen.

"Dann ist er verschwunden und samt Autogramm auf dem Trikot wiedergekommen", erinnert sich die Verkäuferin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) zurück. Experte Sven Deutschmanek (48) erkennt sofort: "Das ist ein Nostalgie-Trikot!"

Unterschrieben wurde das Shirt seinerzeit von niemand geringerem als der deutschen Fußball-Ikone schlechthin - Franz Beckenbauer (†78). Ohne die Signatur des Kaisers wäre das Textilstück "völlig uninteressant", wie Deutschmanek betont.

"Ich kann das nicht lesen", merkt Lichter zweifelnd an, doch der Sachverständige fährt ihm sofort in die Parade und stellt klar: "Das müsste man aber eigentlich kennen!" Für sich allein sei das Trikot allerdings nur magere 20 Euro wert. Erst durch das Beckenbauer-Autogramm gewinne es deutlich an Wert.

Deutschmanek hält 150 bis 200 Euro für realistisch. Der Wunschpreis der Studio-Gäste liegt mit 250 Euro zwar etwas höher, die Händlerkarte nehmen Edith und Sarah aber trotzdem gerne entgegen.