"Bares für Rares": Ahnungslose ZDF-Kandidatin räumt mit Trödel-Fund Tausende Euro ab

Köln - Diese Brosche macht mächtig Wind! Vor vielen Jahren günstig bei einem Trödler erworben, ist das Schmuckstück in der ZDF-Show " Bares für Rares " plötzlich ein kleines Vermögen wert!

"Bares für Rares"-Kandidatin Katrin (l.) möchte in der ZDF-Sendung mit Horst Lichter (63) eine Trödler-Brosche zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Horst Lichter 63) das funkelnde Objekt in den heiligen Auktionshallen des Pulheimer Walzwerks vor sich liegen hat, ist er sofort in den Bann gezogen. "Junge, Junge, Junge, was ein Steinchen", staunt der Moderator. "Die zieht Blicke auf sich!"

Verkäuferin Katrin erläutert, dass sie die Brosche vor einigen Jahren bei einem Trödler in Kyritz an der Knatter erworben habe. Ein Zufallsfund. Sonderlich viel habe sie dafür nicht hinblättern müssen, den genauen Preis behält sie aber lieber für sich.

Aufgrund des Designs der Brosche vermutet Heide Rezepa-Zabel (59) eine Herstellung in den 1950er-Jahren. Am Rand sind kleine Achtkant-Diamanten zu finden. Das Highlight ist jedoch der Mittelstein: "Ein echter Aquamarin", bestätigt die Expertin. Und er ist unbehandelt!

Lichter bekommt sofort große Augen und will es ganz genau wissen: "Wie viel Karat hat der Stein?", hakt er neugierig bei der Sachverständigen nach. "36,4 Karat", so die Analyse von Rezepa-Zabel. Daraus ergibt sich ein Wert von 4000 bis 4400 Euro - allein für den Aquamarin.