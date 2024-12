Affront bei "Bares für Rares": Horst Lichter stellt ZDF-Gäste bei ihrer Begrüßung bloß

Melina Ruppelt und Dustin Goldbeck (l.) wollen bei "Bares für Rares" ein Erbstück verkaufen, doch ihre Vorstellungsrunde sorgt für Irritationen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Melina Ruppelt und Dustin Goldbeck haben bei ihrem Besuch im Pulheimer Walzwerk einen Ring mitgebracht. Mit dem Verkauf des Schmuckstücks möchte das Paar aus Danndorf die Hochzeitskasse aufbessern, denn sie wollen bald heiraten.

Bevor die Expertin das Erbstück von Ruppelts Oma begutachtet, steht der obligatorische Smalltalk mit dem Gastgeber an. Doch dieser geht mächtig in die Hose. Anstatt sich mit ihren Namen vorzustellen, sagen die beiden nur knapp "Hi" und "Hallo".

Lichter ist irritiert. Weil seine Gäste auch keine Eckdaten über sich preisgeben, nutzt der ehemalige TV-Koch die Gunst der Stunde, um sich über sie lustig zu machen. Gegenüber Heide Rezepa-Zabel spottet er: "Darf ich vorstellen: Hi und Hallo!"

Nach einem Moment der peinlichen Stille, in dem sich Melina und Dustin zunächst nur etwas überfordert angucken, stellen sich die beiden schließlich mit mehr Infos vor. Jetzt ist auch Horst Lichter zufrieden und die Expertise kann beginnen.

Mitgebracht haben die zukünftigen Eheleute einen mit Diamanten und synthetischen Rubinen besetzten Ring aus 585er-Gold. Das Objekt sei im Guss hergestellt worden, allerdings industriell. Rezepa-Zabel tippt auf die 1950er Jahre.