"Bares für Rares": Verkäufer erzielt Sensationsgewinn mit Vier-Euro-Fund vom Trödelmarkt

Christian Boeck (l.) möchte bei "Bares für Rares" eine Brosche verkaufen, die er einst für vier Euro auf einem Flohmarkt erstanden hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Du hast eine schöne Brosche mitgebracht", heißt Horst Lichter (63) den Verkäufer im Pulheimer Walzwerk bei Köln willkommen. Dass das Schmuckstück ein Vier-Euro-Schnäppchen vom Trödel sein soll, mag der Moderator kaum glauben.

Ob es sich bei dem verwendeten Material tatsächlich um echtes Gold handelt, weiß sein Gast nicht. Allerdings habe seine Frau vor dem Kauf "gleich gesehen, dass es blitzt und funkelt".

Und der Eindruck hat nicht getäuscht, wie Expertin Heide Rezepa-Zabel kurz darauf bestätigt. "Sie haben natürlich sofort gesehen, dass diese Brosche aus hochlegiertem Gold ist", merkt die 59-Jährige zunächst noch mit einem Augenzwinkern an.

Dann lässt sie die Materialbombe platzen: "Sie glänzt richtig stark. 750er-Gold." Allein der Wert des Edelmetalls liege bereits bei satten 200 Euro. Einen kleinen Rückschlag gab es anschließend allerdings bei der Überprüfung der Steine. Diese seien allesamt nur aus Glas und somit wertlos.

Ein Stempel auf der Rückseite der Brosche deutet eine industrielle Herstellung in Italien in den 1960er-Jahren hin. "Ein interessanter Entwurf", so das Urteil der Expertin. Alles in allem kommt Rezepa-Zabel auf einen Schätzwert von "250 bis 300 Euro".