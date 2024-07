"Bares für Rares"-Kandidatin erlebt böses Erwachen, der Verkauf muss gestoppt werden!

"Wenn man die beiden Bilder anschaut, ist es allerdings so, dass man zwischen Vater und Sohn bei der Handschrift kaum unterscheiden kann. Also beide Bilder wirken sehr gleichartig", resümiert der Experte.

"Bäumchen" kann es nicht fassen: Sie hat tatsächlich zwei Fälschungen mit in die ZDF-Trödelshow gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Lichter ahnt bereits nichts Gutes und hakt skeptisch nach: "Colmar, worauf willst Du hinaus?" Der 51-Jährige wird konkreter: "Die Unterschriften auf den Bildern weichen sehr von dem ab, was ich bisher von den Malern kenne."

So sei der Anfangsbuchstabe "I" etwa vorgezeichnet, wegradiert und dann noch einmal geschrieben worden. "Aber meine eigene Signatur kann ich eigentlich immer. Die eines anderen müsste ich üben", äußert der Experte seine Zweifel.

Verkäuferin "Bäumchen" steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Schließlich fällt Schulte-Goltz das vernichtende Urteil, welches im Rahmen der ZDF-Trödelshow niemand hören will: "Es ist gut gemeint, aber beides keine Originale." Rumms!

Dass sich zwei Fälschungen in ihrem Besitz befinden, ist ein echter Schock für Diana Baum. "Ich bin voll geplättet", sagt die völlig ahnungslose Kandidatin. Lichter zeigt sich empathisch und tröstet die Dame spontan mit einer Umarmung.

In den Händlerraum darf die Wuppertalerin nicht. So besagen es die Regeln der Show. Recht kleinlaut und mit null Euro in der Tasche verlässt "Bäumchen" den Expertentisch. "Ich bin traurig, damit hatte ich nicht gerechnet", so ihr abschließendes Fazit. Bitter.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.