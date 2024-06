Drama bei "Bares für Rares": Detail sorgt dafür, dass 10.000 Euro flöten gehen

Annegret und Wolfgang Franke aus Langenhagen kommen mit einem echten Picasso in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln . Erworben haben ihn die beiden vor 20 Jahren auf einem Bildermarkt. "Ich wollte eigentlich einen Rahmen kaufen", erzählt Privatier Franke in der beliebten ZDF-Show.

Bei dem Bild handele es sich um ein Originalblatt von 1952 von Picasso. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allerdings gebe es mit dem Picasso ein Problem, denn das Bild sei leicht von der Sonne beschädigt worden.

"Ich empfehle dringend ein Museumsglas", sagt Maier, denn es handle sich vermutlich auch um ein Originalblatt von 1952 von Picasso. "Die Maße des Motivs stimmen, es ist echt."

Der frühere TV-Koch will von dem Ehepaar wissen, was es für den Sensationsfund haben möchte. Die Antwort von Wolfgang Franke lautet 2000 Euro.

Doch da hat der Experte zunächst Einwände. "Wenn das Blatt keine Stockflecken und keine Beschädigungen aufweisen würde, wäre es wirklich sehr wertvoll", gibt er preis - und auch trotz des nicht perfekten Zustands taxiert er das Bild auf 4000 bis 5000 Euro. Eine Sensation!

Allerdings lässt Lichter nicht locker und will wissen, was das Gemälde in perfektem Zustand wert wäre. "15.000 Euro", teilt Maier mit.