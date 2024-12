Absurder Abbruch bei "Bares für Rares": Händler greift tief in die Tasche, doch Kandidat geht einfach

Köln - So eine Geschichte haben die Protagonisten bei " Bares für Rares " wohl auch noch nicht erlebt. Ein Händler ist bereit, mehr als die Expertise zu bezahlen, doch der Kandidat bricht ab und geht einfach.

Andreas Kukral (47) ist zu "Bares für Rares" gekommen, um eine ganz besondere Skulptur zu Geld zu machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Andreas Kukral (47) hat sich extra aus Amstetten (Baden-Württemberg) auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht, um eine Adler-Skulptur zu veräußern.

"Ich möchte über die Skulptur erfahren, wo sie herkommt, was für eine Geschichte dahintersteht und wie viel sie Wert hat", erklärt der Notar vorab.

Was der 47-Jährige lediglich über die Figur weiß: Es habe mal ein Ehepaar aus Berlin gegeben, welches sich mit seinen Eltern angefreundet habe "und dann wanderte es irgendwann in den Besitz der Familie", führt Andreas aus.

Als seine Mama dann verstarb, habe diese das Objekt dann an ihren Sohn vererbt.

Experte Detlev Kümmel (56) nimmt sich der Skulptur, welche Moderator Horst Lichter (62) "komisch" findet, zunächst an.

"Das ist ein Gedenk an die erste Feier, an das erste Stiftungsfest zur Gründung der Freimaurer-Loge 'Zum schwarzen Adler' in Berlin", identifiziert der 56-Jährige das gute Stück.