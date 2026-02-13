"Bares für Rares"-Händler staunen über Sperrmüll-Sensation: "Noch nie gesehen!"

Köln - Bei " Bares für Rares " landet eine echte Sensation aus der Spielzeug-Welt auf dem Tisch: Für Horst Lichter wird der Verkauf zur Qual, die Händler sind völlig aus dem Häuschen!

"Bares für Rares"-Verkäuferin Sarah (2.v.r.) hat zwei seltene Spielzeuge mit in die ZDF-Show gebracht, die ihr Bruder einst aus dem Sperrmüll rettete. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich werd' wahnsinnig", platzt es aus dem 63 Jahre alten Moderator heraus, als in der Show zwei kleine Motorräder enthüllt werden. Am liebsten würde er sie gleich einpacken und mitnehmen.

Gemäß den Regeln ist es Lichter aber nicht erlaubt, selbst auf Objekte zu bieten.

Experte Detlev Kümmel kann seine Schadenfreude darüber nicht verbergen: "Ich quäle ihn gerade so sehr", erklärt der 57-Jährige mit einem diabolischen Grinsen im Gesicht. Sarah und Monika hoffen indes auf gutes Geld für die kleinen Carrerabahn-Bikes.

"Die sind zu schade, um im Kinderzimmer damit zu spielen", begründet die Walzwerk-Besucherin ihre Verkaufsabsicht. Spannend ist auch die Herkunft der Mini-Motorräder: Wie Sarah berichtet, habe ihr Bruder das Spielzeug vor rund 25 Jahren aus einem Sperrmüllhaufen an der Straße gefischt.

Fahren können die Zweiräder auf der Bahn "Carrera Universal", die zwischen 1963 und 1984 produziert worden ist. Nur drei Motorräder seien damals auf den Markt gekommen, so der Experte. Den Zustand bewertet Kümmel als "nahezu neuwertig".

Für die "750er von Honda" und das "RS75/5-Modell von BMW" wünschen sich die Gäste 400 bis 450 Euro. Der Experte tritt auf die Bremse und taxiert den Wert auf 300 bis 360 Euro. Denn: "Wir haben nur Händler und keine Sammler."