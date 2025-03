"Bares für Rares": Ex-Fußball-Star bringt Expertin zur Verzweiflung und kassiert ab!

Ingo Anderbrügge (61, l.) und seine Frau Katrin wollen bei "Bares für Rares" ein funkelndes Erbstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der ehemalige Bundesliga-Star kommt mit seiner Ehefrau Katrin in das Pulheimer Walzwerk bei Köln. Mitgebracht haben die beiden ein handgefertigtes Armband. Es handelt sich dabei um ein Erbstück von Katrins Großmutter.

Moderator Horst Lichter (63) erkennt sofort, dass es sich bei dem Schmuckstück nicht um Gold handelt. Er tippt auf "weißes Edelmetall" und liegt damit tatsächlich richtig. Nur welches? Darauf hat auch Wendela Horz (55) keine Antwort.

"Es ist mysteriös", seufzt die ZDF-Expertin, während sie an dem Objekt herumdoktert. "Es fühlt sich an wie Weißgold, aber es hat eine andere Farbe." Die 55-Jährige wirkt ratlos und gesteht: "So viele Tests habe ich schon lange nicht mehr gemacht für ein Stück."

Doch trotz ihrer intensiven Bemühungen kann Horz keine eindeutige Antwort im Hinblick auf das verwendete Material finden. "Ich habe hier leider kein Röntgenspektrometer zur Verfügung", merkt sie an. Letzten Endes vermutet sie eine Silberlegierung mit Platin.

Die Diamanten auf dem Armband wurden im 19. Jahrhundert geschliffen. Das Stück selbst um 1920 gefertigt. "Habe ich selten gesehen in der Art", schwärmt die Expertin. Ihr Preis von 800 bis 1000 Euro toppt sogar Katrins Wunschpreis.