Kellerfund bringt Tausende Euro, "Bares für Rares"-Experte staunt: "Eine Sensation!"

Köln - Aufgepasst, wer mal wieder ausmisten will: Ein Fund aus den verstaubten Untiefen des Kellers hat zwei Schwestern bei " Bares für Rares " ein kleines Vermögen eingebracht!

Hergestellt wurde die Vase, ein Unikat aus einer Serie, um 1895 vom Kunsthandwerker Émile Gallé. Der Glaskorpus ist mit Blumen verziert, die mit Emaillefarben aufgetragen wurden. "Das Ding ist eine echte Sensation!", so das Fazit des Profis.

Colmar Schulte-Goltz (51) sieht darin einen echten Affront. Der Begriff klinge zu "prosaisch", stellt er klar. In seinen Augen handelt es sich bei dem stilvollen Behältnis vielmehr "um einen Höhepunkt der Glaskunst" - im französischen Jugendstil.

Merle und Marieke Schneider aus Berlin haben eine Vase mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Viel wissen die beiden über ihr Objekt nicht. Der Besuch in der ZDF-Show soll ihre Wissenslücke schließen - und im Idealfall noch ein bisschen Geld einbringen.

Nachdem Händler Jan Cizek (49, r.) mit der Taschenlampe in das Objekt hineingeleuchtet hat, kommt noch einmal neuer Schwung in die Verhandlungen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Für einen in Vergessenheit geratenen Kellerfund definitiv immer noch ein absoluter Top-Preis. Das sieht auch Familie Schneider so. Freudig nehmen die Schwestern von Horst Lichter die Händlerkarte in Empfang.

Im Verkaufsraum ist die Begeisterung für die Vase ähnlich groß wie zuvor schon beim ZDF-Experten. Obwohl er das Objekt noch nicht aus nächster Nähe begutachtet hat, bietet Jan Cizek (49) sofort 250 Euro. Ein eher dürftiges Gebot.

Zum Glück, aus Sicht der Verkäuferinnen, schießt der Preis in der Folge noch weiter in die Höhe. Schnell ist die 1000-Euro-Marke geknackt. Um die Schönheit der Vase noch einmal zu unterstreichen, leuchtet Cizek mit einer Taschenlampe hinein.

Das Leuchten zieht die anderen Händler so sehr in den Bann, dass sie anschließend noch tiefer in die Tasche greifen. Letztendlich sichert sich Sarah Schreiber den Zuschlag. Die 38-jährige Auktionatorin zahlt den Schwestern satte 2000 Euro und damit exakt den unteren Wunschpreis.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.