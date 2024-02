02.02.2024 12:49 1.223 Eklat bei "Bares für Rares" - Experte außer sich: "Macht doch alles alleine!"

Bei "Bares für Rares" kommt es häufiger zu kuriosen Szenen. So auch in einer aktuellen Folge. Dort bringt ein Verkäufer den Experten Detlev Kümmel in Rage.

Von Florian Fischer

Köln - Bei "Bares für Rares" kommt es häufiger zu kuriosen Szenen. So auch in einer aktuellen Folge der ZDF-Trödelshow. Dort sorgt ein Verkäufer für einen Eklat und bringt den Experten Detlev Kümmel (55) damit in Rage. Das Ehepaar Jennifer und Christian Hafermann aus Dortmund möchte dieses Kästchen bei "Bares für Rares" loswerden. © Screenshot / ZDF Jennifer und Christian Hafermann aus Dortmund haben im Pulheimer Walzwerk einen gewöhnlichen Kasten dabei, der aber einen ungewöhnlichen Inhalt hat. "Dieses Stempel-Set habe ich vor zehn Jahren von einem Kollegen geschenkt bekommen", erklärt Christian. Er habe das Set lange Zeit nicht gesehen, doch als es ihm vor Kurzem in die Hände fiel, habe er sich gedacht, dass es was für "Bares für Rares" wäre, denn er selbst habe auch keine Verwendung dafür. "Das ist ein Spiel", ist sich Moderator Horst Lichter (62) im ersten Moment ziemlich sicher, als er den Holzkasten sieht. Experte Detlev Kümmel muss ihn hingegen korrigieren, denn das Kästchen enthält viele Stempel mit Lkws, Autos und Verkehrsschildern und war ein Set zur Skizzierung von Autounfällen. "Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt", staunt der 62-Jährige. Bares für Rares Ihr Wunschpreis sorgt für Wirbel: 73-jährige Frau bei "Bares für Rares" übel abgestraft! "Doch, das ist damals, noch zur Reichszeit, aus der Taufe gehoben worden und man hat einen Erlass herausgebracht. Auch der Chef der Polizei war da mitbeteiligt", weiß Christian, der selbst als Sachbearbeiter für schwere Verkehrsunfälle bei der Polizei arbeitet. Das Stempel-Set diente im Deutschen Reich zum Skizzieren von Unfällen. © Screenshot / ZDF "Bares für Rares": Expertise übertrifft Wunschpreis der Verkäufer Die Händler hielten das Set zunächst für ein Spiel. © Screenshot / ZDF "Da hat man gesagt, man möchte einheitlich Unfälle im Deutschen Reich skizzieren", führt der Dortmunder weiter aus. Für die Erleichterung sei dann dieses Stempel-Set entstanden. "Im Maßstab 1:200 wurden diese Stempel angefertigt, damit dann überall in der Polizei die Unfälle mit diesen Stempeln skizziert werden konnten." Die lange Ausführung des Polizisten stößt bei Kümmel jedoch nicht auf Gegenliebe. "Ich bin jetzt fertig mit der Expertise. Macht doch alles alleine", blafft der Galerist, bekommt sich aber schnell wieder ein: "Sie haben genau schon alles richtig gesagt." Da einige Stempel fehlen, taxiert der Experte das Set auf 100 bis 120 Euro, was 40 Euro mehr sind als der Wunschpreis des Paares. Doch was bieten die Händler den Dortmundern an? Bares für Rares "Bares für Rares"-Objekt sorgt für Staunen: "Hatten wir noch nie da!" Walter Lehnertz (56) startet mit seinen üblichen 80 Euro, denn das sei dieses Set mindestens wert. Aber auch Wolfgang Pauritsch (51) und Jos van Katwijk sind angetan von dem Stempel-Set und bieten mit. Am Ende setzt sich aber 80-Euro-Waldi durch. Allerdings muss er dafür 150 Euro hinblättern. Ganz zur Freude des Ehepaares Jennifer und Christian Hafermann aus Dortmund. "Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.

