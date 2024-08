Eklat bei "Bares für Rares": Händlerin sorgt für Entsetzen bei den Kollegen

Köln - Bei " Bares für Rares " möchte eine Verkäuferin zwei Ringe loswerden. Einer Händlerin gefallen die Schmuckstücke so sehr, dass sie etwas recht Unübliches macht.

Sonja Lechner (34) aus Kirchweidach in Bayern möchte zwei ungewöhnliche Ringe bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sonja Lechner (34) aus Kirchweidach in Bayern ist mit zwei ungewöhnlichen Ringen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gekommen.

"Die gehörten der Schwester meiner Uroma", gibt die Verkäuferin gegenüber Moderator Horst Lichter (62) preis. Mehr wisse sie allerdings nicht über die Schmuckstücke.

"Sehr üppige Ringe, unglaublich", findet Expertin Heide Rezepa-Zabel (58).

Sie beginnt mit dem Relief-Brillantring aus Weißgold, in den weiße Diamanten in Blumenform eingefasst sind. "Man erkennt ein angelegtes Beet, das ist sehr, sehr prachtvoll", zeigt sich die Kunsthistorikerin begeistert.

Der Ring stamme aus den 30er Jahren, der mittlere Diamant habe über ein Karat. Auch der zweite Ring aus Gelbgold sei sehr prunkvoll und schillernd gearbeitet. Der Rubin sei allerdings synthetisch hergestellt.

"Sehr pompös, der macht am Finger ordentlich was her", schwärmt sie.