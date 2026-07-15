Abbruch bei "Bares für Rares": Verkäuferin packt Objekt wieder ein

Köln - Gefühlschaos bei " Bares für Rares ": Horst Lichter hat zunächst nur Augen für die Verkäuferin. Im Händlerraum bringt die Sympathie jedoch nichts - es kommt zum Abbruch.

Maja Zimdares-Kaus aus Köln möchte bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ein schönes Gemälde, eine bezaubernde Dame", flirtet der 64-jährige Moderator gleich munter drauflos, als Maja Zimdares-Kaus aus Köln zu ihm an den Tresen tritt. Dann legt er weiter nach: "Maja, du hast sehr schöne Äuglein, die strahlen so schön."

Die 68-jährige Rentnerin und ehemalige TV-Redakteurin fühlt sich in Lichters Gegenwart ebenso wohl. "Ich hab ja auch allen Grund - ich bin hier", kontert sie keck. Der Gastgeber zeigt sich geschmeichelt. Leider strahlt das mitgebrachte Bild nicht so sehr wie die beiden.

"Das ist ein bisschen düster", merkt Lichter an. Expertin Bianca Berding (49) bestätigt den Eindruck: "Das Gemälde wirkt dunkel, in erster Linie, weil es dringend gereinigt werden muss." Zu sehen ist ein Kind vor einem Kaminfeuer mit Reisigbesen auf dem Schoß.

Laut der Kunsthistorikerin sei das Werk von Künstler Wilhelm Pistor mit dem Titel "Der kleine Schornsteinfeger" vor allem deshalb so düster gemalt, da es aus einer für Kinder düsteren Zeit stamme, in der Kinderarbeit noch normal gewesen sei.

Auf Nachfrage von Lichter verrät Maja ihren Wunschpreis: 500 Euro. Dieser deckt sich mit Berdings Schätzwert. An eine Überraschung im Händlerraum glaubt die Expertin nicht. Der Künstler sei zu unbekannt und das Bild mit viel Krakelee überzogen.