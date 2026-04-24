Zweifel bei "Bares für Rares": Horst Lichter glaubt nicht an diesen Sensationsfund

Köln - Ein päpstliches Dokument sorgt in einer aktuellen Ausgabe von " Bares für Rares " für mächtig Furore. Ist es wirklich 600 Jahre alt? Horst Lichter (64) hat da so seine Zweifel!

Leah und Burkhard (r.) wollen bei "Bares für Rares" ein rund 600 Jahre altes Schriftstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das Objekt, welches Leah und Burkhard mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben, muss von ZDF-Expertin Bianca Berding (49) tatsächlich mit Samthandschuhen angefasst werden, um es nicht zu zerstören.

"Dieses Dokument ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr alt", bestätigt die Kunsthistorikerin. Das Kanzleischreiben auf Pergament mit Bleisiegel wurde von Hand im Auftrag von Papst Eugen IV. geschrieben. Das beeindruckende Ausstellungsdatum: 31.05.1439.

Laut Berding ist das knapp 600 Jahre alte Mitbringsel "sehr gut erhalten". Dies sei tatsächlich "sehr selten" – ebenso wie die Tatsache, dass derlei Urkunden einfach so in den Handel gelangen.

Bei Lichter mehren sich in der Zwischenzeit die Zweifel an der Echtheit. "Das Blatt Papier mit einem Siegel dran" – wie der ehemalige TV-Koch den päpstlichen Schrieb nennt – sehe aus, "als ob das eine Kopie wäre". Auch die Tadellosigkeit des Zustands irritiert ihn.