Enttäuschung bei "Bares für Rares": Experte muss über Irrtum aufklären - Verkäufer macht Verlust

Köln - So etwas erlebt man bei " Bares für Rares " auch eher selten. Nicht nur, dass der Experte den Verkäufer über einen grundsätzlichen Irrtum aufklären muss - nein, dieser erlebt auch noch eine weitere Enttäuschung im Händlerraum.

Rainer Heckermann aus Ratingen möchte eine ganz besondere Skulptur bei "Bares für Rares" loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Rainer Heckermann aus Ratingen kommt mit einem Handicap in die heiligen Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln. Der Unternehmer läuft derzeit auf Krücken, da er einen Reitunfall gehabt hat.

Doch der Verkäufer hat noch etwas anderes mit in die beliebte ZDF-Show gebracht. Und zwar eines der berühmtesten Nagetiere der Welt - eine große Micky-Maus-Skulptur.

Vor allem bei Moderator Horst Lichter (62) sorgt die Figur für große Begeisterung: "Ich werde wahnsinnig!", ruft der frühere TV-Koch durch das Studio.

Und auch Experte Sven Deutschmanek (47), der für seine Liebe zu Spielzeugen bekannt ist, ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen. "Irre, oder?", fragt er den Moderator, der von einer "Sensation" spricht.

Erspäht hatte der Verkäufer das Objekt bereits vor 24 Jahren in Florida für ganze 15.000 D-Mark, was jetzt in etwa 7500 Euro entspricht. 14 Tage lang versuchte er vergeblich, den Direktor von Disney World zum Verkauf zu überreden. Der blieb eisern. Ein Jahr später kam er wieder.