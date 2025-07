Er wollte nur 25 Euro und Sprit-Geld: "Bares für Rares"-Gast räumt Megasumme ab

Köln - 25 Euro plus Sprit-Geld: Viel bescheidener kann ein Preiswunsch bei " Bares für Rares " kaum sein. Was der Verkäufer dann aber in der Sendung erlebt, sprengt seine Vorstellungskraft!

Dann wird es richtig spannend: "Was hier vorliegt, ist eine Studie, die sollte wohl nie verkauft werden", erklärt Werner. Daher fehle auch die Signatur. Allerdings bestätigt die Witwe des Künstlers auf der Rückseite des Bildes dessen Echtheit. Und was ist es wert?

"Ich bin mal gespannt, was das jetzt hier alles so bringt", erklärt Alexander Schmottlach im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) und suggeriert damit sofort, dass er eigentlich ohne jede Erwartung ins Pulheimer Walzwerk gekommen ist.

Satte 2100 Euro kassiert Schmottlach für den Verkauf des Trödelfundes seiner Mutter. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einer derart hohen Expertise haben die beiden nun wirklich nicht gerechnet. Das letzte Wort haben aber auch hier natürlich wieder die Händler. "Mich würde es jetzt glücklich machen", untermauert Julian Schmitz-Avila (38) sofort sein Interesse.

Damit steht der 38-Jährige allerdings nicht alleine da. Auch Elke Velten-Tönnies (72) ist ganz heiß auf die Aquarell-Malerei.

Ein erbitterter Zweikampf entbrennt. Schon das erste Gebot von 1000 Euro sprengt jeglichen Rahmen. Aufgeben will aber keiner der beiden. Entsprechend schnell fällt anschließend auch die 2000-Euro-Marke. Wahnsinn.

Erst bei 2100 Euro hat Schmitz-Avila genug. "Möchten Sie an Elke verkaufen?", fragt er in Richtung des Verkäufers. "Aber so was von!", entgegnet Schmottlach. Was für ein Traumdeal!

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.