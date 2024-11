Expertise nimmt tragische Wende: "Bares für Rares"-Kandidatin gehen 13.500 Euro flöten

Doch dann der Schock: Der Experte entdeckt an der Außenseite eine erhebliche Beschädigung, die sich "nicht reparieren" ließe. Sein Schätzpreis liegt daher letztlich "nur" bei 1800 bis 2000 Euro.

Die Verkäuferin wünscht sich 1500 Euro für ihr Mitbringsel. "Mein Vater würde von dem Geld gerne nochmal ins Ursprungsland der Vase fahren, also nach Japan", erklärt die Personalleiterin. Maier hält gar das Zehnfache für möglich: "15.000 Euro, auf jeden Fall!"

Er schätzt das Alter des XXL-Objekts auf circa 120 Jahre. Die Vase sei zudem komplett mit Glasschmelz überzogen. Das auffällige Blumenmuster deute darauf hin, dass sie in der Zeit des Kaisers Meiji entstanden sei.

Der Großvater habe das Prachtstück in den 1960er Jahren für ein chinesisches Zimmer gekauft. An dieser Stelle muss Albert Maier (74) eingreifen: "Ihre sehr dekorative Kupfervase stammt nicht aus China, sondern aus Japan", korrigiert der Sachverständige.

Jana Sierck aus Harsefeld hat eine mannshohe Vase mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, die sogar Moderator Horst Lichter (62) überragt. "Ich verkaufe sie im Auftrag meines Vaters", erklärt die 47-Jährige in der ZDF-Trödelshow.

Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (57) kann mit der mannshohen Vase so gar nichts anfangen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Sierck nimmt die Händlerkarte dennoch freudestrahlend entgegen, immerhin liegt die Expertise noch über ihrem ursprünglichen Wunschpreis.

Walter "Waldi" Lehnertz (57) ist skeptisch und fragt angesichts der Größe des Objekts: "Was will man damit?" Doch seine Kollegin Sarah Schreiber (37) will die Vase trotz der Mängel unbedingt haben. Sie startet mit einem Gebot von 500 Euro.

Christian Vechtel (49) erhöht auf 550, Schreiber kontert mit 600 Euro. Doch dann ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht. "Unter 1500 Euro verkaufe ich nicht", stellt die Besitzerin klar - ein taktischer Fehler. Sie hätte an dieser Stelle besser den oberen Schätzpreis nennen sollen.

Denn nach kurzer Überlegung willigt Schreiber in den Deal ein. Damit zahlt sie im Vergleich zu ihrem letzten Gebot mal eben mehr als das Doppelte. "Eine tolle Vase", freut sich die 37-Jährige. Aus Sicht der Verkäuferin wären womöglich auch noch 500 Euro mehr drin gewesen.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.