"Bares für Rares"-Gast aus Sachsen raubt Händler mit dreister Aktion den letzten Nerv!

Die Nerven von Kunst- und Antiquitätenhändler David Suppes (35) werden durch den Verkäufer auf eine harte Probe gestellt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Obwohl Anspruch und Wirklichkeit ein nicht unerhebliches Stück auseinanderklaffen, will der Sachse sein Glück im Händlerraum versuchen. Er vertraut auf sein Verkaufstalent und sagt: "Da holen wir schon noch ein bisschen mehr raus!"

An Optimismus fehlt es dem Studio-Gast jedenfalls nicht. Doch was halten Walther "Waldi" Lehnertz (57) und Co. von dem historischen Erbstück? Tatsächlich fliegen Bäumert die Gebote zunächst nur so um die Ohren. Ein sehr gutes Zeichen.

David Suppes (35) bietet schließlich satte 500 Euro für die Kette. Die Expertise ist dadurch geradezu pulverisiert und auch der vorherige Wunschpreis wurde um 100 Euro übertroffen. Doch das reicht Bäumert plötzlich nicht mehr. Er fordert mehr.

"Einigen wir uns auf 550 Euro", flötet er dem Händler frech entgegen. Suppes bietet daraufhin 525 Euro. Bäumert lehnt ab und verlangt: "545 Euro." Genervt schüttelt sein Gegenüber den Kopf und erklärt: "Nein! Sie hätten jetzt ja sagen müssen."

Doch damit will sich der hartnäckige Kandidat nicht zufriedengeben. Er zieht sein letztes dreistes Ass aus dem Ärmel und droht mit Abbruch, falls er nicht mindestens 535 Euro bekomme. "Wow", entgegnet Suppes da nur noch – und stimmt dem Deal zu.