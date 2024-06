Debakel bei "Bares für Rares": Verkäuferin macht herben Verlust - wegen falscher Infos

Angela Dangel möchte bei "Bares für Rares" ein altes Gläser-Set loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin besucht die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerkes bei Köln, um ein altes Gläserset zu verkaufen. Denn sie ist sich sicher, dass sie einen Schatz zur beliebten ZDF-Show mitgebracht hat!

Nach ihren Recherchen geht Angela davon aus, dass sie teures Murano-Glas aus Venedig dabei hat. Und auch Moderator Horst Lichter (62) zeigt sich zunächst begeistert von dem 19-teiligen Gläser-Set.

"Toll, toll", bekundet der frühere TV-Koch, der Angst hat, seine Hände auf den Tisch zu legen. Denn "ich will nicht schuld sein, dass etwas kaputtgeht, auch wenn ich berufsschuld bin. Wir Männer haben ja 98 Prozent der Grundschuld in uns", scherzt er weiter.

Experte Detlev Kümmel (56), macht den Spaß mit und ergänzt: "Die restlichen zwei Prozent kriegen wir von den Frauen dazu."

Eigentlich wird der 56-Jährige beinahe nicht gebraucht, denn auch Lichter scheint sich mit den Gläsern auszukennen.

"Dass es hier um Wein geht, erkenne ich an den Weintrauben unten an den Gläsern. Und hier kommt bestimmt ein Likörchen oder Schnaps rein und hier vielleicht Sekt!", so der 62-Jährige.