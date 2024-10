Affront bei "Bares für Rares": Kult-Händler will nicht zahlen und zettelt Streit an

Köln - Damit hat Annika Reichelt nicht gerechnet. Als sie den Händlern bei " Bares für Rares " erzählt, was sie mit dem Erlös machen möchte, kommt es plötzlich zum Streit - mit positiven Konsequenzen!

Die Verkäuferin aus Bad Münder hat einen alten Anhänger mit Gravur von 1907 in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) verrät, handelt es sich dabei um ein Erbstück.

Kult-Händler Walter "80-Euro-Waldi" Lehnertz (57) weigert sich nach dem Deal, die offenen zehn Euro zu bezahlen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Reichelt offenbart, dass sie das Geld benötigt, um aus den Ringen ihrer Großeltern neue Ringe für ihre eigene Hochzeit schmieden zu lassen, hat Wildhagen eine Idee: "Wir packen jeder zehn Euro dazu und ich kaufe den Ring."

So etwas hat es in über 1000 Folgen der beliebten ZDF-Trödelshow noch nie gegeben. Und tatsächlich: Die Händler willigen ein. Somit stehen am Ende gar 200 Euro zu Buche. Doch als es die Geldübergabe ansteht, kommt es plötzlich zum Zoff.

Waldi weigert sich, zu zahlen. "Du blutest erst mal, wir machen das gleich", blafft er Wildhagen an und ergänzt: "Ich hab grad einen Anruf gekriegt, es sieht schlecht aus bei mir mit den zehn Euro."

Doch der 58-jährige Antiquitätenhändler schlägt zurück und droht seinem Kollegen aus der Eifel: "Ich weiß ja, wo dein Auto steht." Dann endet die Folge. Ob Wildhagen die zehn Euro von Waldi jemals bekommen hat? Unklar. Die 200 Euro für die Hochzeitskasse von Annika Reichelt sind allerdings fix!

