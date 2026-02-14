Minus-Rekord bei "Bares für Rares": So wenig war noch kein Objekt wert! Aber was ist es?

Köln - Ein Dachbodenfund sorgt bei " Bares für Rares " für Lacher: Laut Expertise soll das Objekt nur einen Euro wert sein, doch im Händlerraum fällt ein ganz anderer Preis!

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) und sein Experte Detlev Kümmel (57) werfen einen ersten Blick auf die Verkaufsobjekte. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Du hast hier was Verrücktes mitgebracht", begrüßt Horst Lichter (63) seinen Studio-Gast. Doch er steht vor einem Rätsel: "Was ist das?" Verkäufer André erklärt, dass es sich bei seinem Mitbringsel um "ein kosmetisches Korrekturmittel für abstehende Ohren" handelt.

Der ehemalige TV-Koch fühlt sich veräppelt und blickt fragend zu seinem Experten. Detlev Kümmel (57) kichert nur und nickt. Gefunden hat André die zwei Mini-Fläschchen bei der Entkernung seines Dachbodens. Die Anleitung habe für "einen lustigen Abend" gesorgt.

Anschließend erläutert der Sachverständige die Funktionsweise. Mit einem Pinsel trug man die klebrige Flüssigkeit hinter dem Ohr auf. Dann kam die zweite Flüssigkeit drauf, um den Kleber zu härten, "und dann lege ich meine Ohren an und warte ein bisschen".

"Im Prinzip werden die Ohren angeklebt", fasst Lichter zusammen. Der Firmenname A-O-BE steht für: "Abstehende Ohren Behandlung." Das Alter datiert der Experte auf die Zeit zwischen 1948 und 1950. Sein Fazit: "Ist sammelnswert, kurios!"

André wünscht sich für den Ohrenkleber einen Preis "ab fünf Euro aufwärts". Zu viel für Kümmel: "Wenn man das irgendwo stehen hat, wird jeder Besucher mit dir darüber sehr lange Spaß haben", merkt er an und taxiert den Wert auf nur einen mageren Euro.