Minus-Rekord bei "Bares für Rares": So wenig war noch kein Objekt wert! Aber was ist es?
Köln - Ein Dachbodenfund sorgt bei "Bares für Rares" für Lacher: Laut Expertise soll das Objekt nur einen Euro wert sein, doch im Händlerraum fällt ein ganz anderer Preis!
"Du hast hier was Verrücktes mitgebracht", begrüßt Horst Lichter (63) seinen Studio-Gast. Doch er steht vor einem Rätsel: "Was ist das?" Verkäufer André erklärt, dass es sich bei seinem Mitbringsel um "ein kosmetisches Korrekturmittel für abstehende Ohren" handelt.
Der ehemalige TV-Koch fühlt sich veräppelt und blickt fragend zu seinem Experten. Detlev Kümmel (57) kichert nur und nickt. Gefunden hat André die zwei Mini-Fläschchen bei der Entkernung seines Dachbodens. Die Anleitung habe für "einen lustigen Abend" gesorgt.
Anschließend erläutert der Sachverständige die Funktionsweise. Mit einem Pinsel trug man die klebrige Flüssigkeit hinter dem Ohr auf. Dann kam die zweite Flüssigkeit drauf, um den Kleber zu härten, "und dann lege ich meine Ohren an und warte ein bisschen".
"Im Prinzip werden die Ohren angeklebt", fasst Lichter zusammen. Der Firmenname A-O-BE steht für: "Abstehende Ohren Behandlung." Das Alter datiert der Experte auf die Zeit zwischen 1948 und 1950. Sein Fazit: "Ist sammelnswert, kurios!"
André wünscht sich für den Ohrenkleber einen Preis "ab fünf Euro aufwärts". Zu viel für Kümmel: "Wenn man das irgendwo stehen hat, wird jeder Besucher mit dir darüber sehr lange Spaß haben", merkt er an und taxiert den Wert auf nur einen mageren Euro.
"Bares für Rares"-Verkäufer kassiert dreißigfachen Schätzpreis
Trotz dieses rekordverdächtigen Tiefpreises nimmt der Verkäufer die Händlerkarte an. Passiert im nächsten Raum etwa noch ein Wunder? Tatsächlich ja, wenn auch nur ein kleines, denn die Käufer-Riege hat durchaus ihre Freude an den Tinkturen.
"Das ist ganz schön skurril", lacht Susanne Steiger (43). "Ich habe eine kosmetische Kuriosität mitgebracht", stellt André seine Rarität vor. Jos van Katwijk ist nicht nur amüsiert, sondern auch begeistert: "Ich starte mit 30 Euro!"
André kann es gar nicht fassen, doch trotz seines Plans, den Erlös für ein Kinderhospiz in Thüringen zu spenden, gibt es keine weiteren Gebote. Der Verkäufer ist angesichts der Verdreißigfachung des Schätzpreises dennoch aus dem Häuschen und sagt sofort "Ja".
Lachend stellt van Katwijk zum Abschied klar: "So etwas Verrücktes habe ich noch nie gekauft!" Am Ende der Sendung kündigt Lichter scherzhaft an, das Ohrenkorrektur-Set testen zu wollen. Ob man es in einer der nächsten Folgen sehen wird?
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares