"Bares für Rares": Magdeburgerin haut es nach der Expertise aus den Schuhen

Köln - Eine Verkäuferin aus Magdeburg stellt bei " Bares für Rares " ein besonderes Schmuckstück vor. Als sie die Expertise hört, haut es sie aus den Schuhen.

Cornelia Katzera (56) aus Magdeburg möchte bei "Bares für Rares" ein Gold-Armband verkaufen, welches sie nicht trägt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Cornelia Katzera (56) stattet den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks einen Besuch ab. Mitgebracht hat die Kandidatin, die als Spielaufsicht arbeitet, ein Gold-Armband, das vor 42 Jahren zur Jugendweihe von der Cousine ihrer Großmutter geschenkt bekommen habe.

Goldschmuck sei allerdings überhaupt nicht ihr Fall, wie sie Moderator Horst Lichter (64) jedoch offenbart. Daher habe sie es in einem Schmuckkästchen aufbewahrt - bis jetzt!

Schmuck-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) zeigt sich beim ersten Anblick direkt begeistert. Es handele sich nämlich um ein Schmuckstück im sogenannten Rund-Panzer-Ketten-Muster.

"Schon seit dem 15. Jahrhundert gibt es diese Armbänder", weiß die Sachverständige. In das hohl gearbeitete Panzermuster seien vom Goldschmied kleine Sternen-Motive gestichelt worden. Zudem sei im Herzanhänger eine kleine Halbperle eingearbeitet worden.

"Damit erinnert es wirklich an diese sogenannten 'Love-Bracelets', die im viktorianischen England sehr beliebt waren", verrät die 60-jährige Expertin außerdem.