"Bares für Rares"-Kandidat gelangt mit Fälschung in den Händlerraum - und kassiert ab

Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Original-Lithografie, entpuppt sich als billige Kopie. Aufgrund einer Dopplung der Signatur identifiziert die 48-Jährige das Bild als "fotomechanische Reproduktion". Oder wie Lichter es ausdrückt: "Es ist ein Poster."

"Dann gehe ich mal Gläschen holen", scherzt Moderator Horst Lichter (63), als er den Beerensaft erspäht. Expertin Bianca Berding (48) ist Feuer und Flamme für die Idee: "Oh ja, das machen wir!"

Antiquitätenhändlerin Elke Velten-Tönnies (72) erhält für 130 Euro den Zuschlag. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit der Händlerkarte im Gepäck geht es für ihn weiter in den Verhandlungsraum. "Interessant", so die erste Reaktion von Fabian Kahl (33). "Ein Gemälde und was zu trinken, das haben wir hier auch noch nicht gehabt."

Den Schein einer Rarität will Schuhmacher gar nicht lange aufrechterhalten. Ungefragt gesteht er, dass es sich bei dem Kunstwerk um einen "Offset-Druck" handelt. "Ist es denn ein guter Wein?", will Kahl wissen. Die Frage bleibt unbeantwortet.

Allerdings scheint nun die Neugier des Thüringers geweckt: Er bietet 50 Euro für das Bild und 50 Euro für den Wein, was summa summarum ein Startgebot von 100 Euro ergibt. Sein Kollege Daniel Meyer (51) glaubt an die Theorie des Schöntrinkens und erhöht um zehn Euro.

Doch es kommt sogar noch besser: Am Ende legt Elke Velten-Tönnies (72) satte 130 Euro für die Gemälde-Wein-Kombo auf den Tisch. Ein Preis, der nach der Expertise völlig utopisch erschien. Den ursprünglichen Kaufpreis von 250 D-Mark hat Schuhmacher damit wieder auf jeden Fall wieder reingeholt. Und das mit einer Fälschung.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.