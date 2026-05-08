Expertise? Egal! "Bares für Rares"-Gast beharrt erst auf Wunschpreis, dann haut er ab

Köln - Verwirrung bei " Bares für Rares ": Obwohl sein Objekt nicht authentisch ist, gelangt Marcus in den Händlerraum. Die Gebote sind fair, dennoch pfeift der Verkäufer auf die Kohle - und geht.

Marcus (57, l.) aus Duisburg möchte bei "Bares für Rares" ein altes Schmuckkästchen zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der 57-jährige Duisburger kommt mit einer Dose in das Pulheimer Walzwerk, die sich nach näherer Betrachtung durch Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) als altes Schmuckkästchen entpuppt. Allerdings wurde dieses von der Familie anders genutzt.

"Da waren Knöpfe drin, die war in einem Nähschränkchen", verrät Marcus im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64). Er habe das gute Stück im Vorfeld sogar schon metallurgisch überprüfen lassen: "Die scheint von 1774 zu sein, dem Stempel nach zu urteilen", glaubt er.

Eine Punze mit "L wie Ludwig" soll der Beweis sein. Doch Rezepa-Zabel hat schlechte Nachrichten: Alle Punzen sind nicht scharf. Es handele sich nicht um echte Amtspunzen, sondern nur um sogenannte "Dekorationspunzen" oder "Pseudomarken".

Bewusst gefälscht wurde in diesem Fall aber nicht. Die 60-Jährige datiert die Herstellung zwischen 1880 und 1910. "Die Irreführung ist nie gewollt worden", so ihr Fazit. Sie habe zu jener Zeit lediglich dem "historisierenden Eindruck" gedient.

Aus diesem Grund gibt es auch die Händlerkarte. Beim Wunschpreis von 750 Euro kann Rezepa-Zabel allerdings nicht mitgehen. Sie schätzt den Wert der Dose auf 500 bis 600 Euro. Bei einem Original hätte die Expertin sogar noch eine Null drangehängt. Schade.