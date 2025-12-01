Fans schauen in die Röhre! "Bares für Rares" und Horst Lichter aus Programm gestrichen

Eingefleischte "Bares für Rares"-Fans müssen jetzt stark sein: Denn das ZDF streicht die beliebte Trödelshow aus dem Programm. Grund ist der Wintersport.

Von Florian Fischer

Köln - Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: Bei "Bares für Rares" kann jeder seltene Fundstücke schätzen lassen und mit ganz viel Glück sogar verkaufen. Eingefleischte Trödelfans wissen auch ganz genau Bescheid, wann die Show mit Horst Lichter (63) im ZDF läuft - immer montags bis freitags um 15.05 Uhr bis 16 Uhr.

Gleich viermal müssen Fans von "Bares für Rares" im Dezember auf Horst Lichter (63) und seine Show verzichten. © ZDF/Frank Hempel Doch in dieser Woche schauen die Zuschauer gleich zweimal in die Röhre! Denn sowohl am Dienstag (2. Dezember) als auch am Mittwoch (3. Dezember) muss die beliebte Trödelshow vom angestammten Sendeplatz weichen. Der Grund ist in beiden Fällen ein ganz einfacher. Denn der Mainzer Fernsehsender überträgt jeweils ab 15.05 Uhr live die Biathlon-Wettkämpfe aus dem schwedischen Östersund. Zunächst am Dienstag das 15-Kilometer-Rennen der Frauen, ehe einen Tag später der 20-Kilometer-Lauf der Männer folgt. Bares für Rares "Bares für Rares"-Expertin irritiert alle, ZDF-Händler raten Verkäuferin zu Abbruch Nach den durchwachsenen Leistungen in den Staffel-Wettbewerben zum Auftakt des Weltcups am vergangenen Wochenende wollen sowohl die Damen als auch die Herren in den ersten Einzelwettbewerben der neuen Saison Wiedergutmachung betreiben.

