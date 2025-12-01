Fans schauen in die Röhre! "Bares für Rares" und Horst Lichter aus Programm gestrichen
Köln - Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: Bei "Bares für Rares" kann jeder seltene Fundstücke schätzen lassen und mit ganz viel Glück sogar verkaufen. Eingefleischte Trödelfans wissen auch ganz genau Bescheid, wann die Show mit Horst Lichter (63) im ZDF läuft - immer montags bis freitags um 15.05 Uhr bis 16 Uhr.
Doch in dieser Woche schauen die Zuschauer gleich zweimal in die Röhre! Denn sowohl am Dienstag (2. Dezember) als auch am Mittwoch (3. Dezember) muss die beliebte Trödelshow vom angestammten Sendeplatz weichen.
Der Grund ist in beiden Fällen ein ganz einfacher. Denn der Mainzer Fernsehsender überträgt jeweils ab 15.05 Uhr live die Biathlon-Wettkämpfe aus dem schwedischen Östersund.
Zunächst am Dienstag das 15-Kilometer-Rennen der Frauen, ehe einen Tag später der 20-Kilometer-Lauf der Männer folgt.
Nach den durchwachsenen Leistungen in den Staffel-Wettbewerben zum Auftakt des Weltcups am vergangenen Wochenende wollen sowohl die Damen als auch die Herren in den ersten Einzelwettbewerben der neuen Saison Wiedergutmachung betreiben.
Nach geglückter Premiere: Horst Lichter lädt wieder zum "Bares für Rares Weihnachtsabend" ein
Allerdings muss den Trödel-Fans nicht angst und bange sein. Bereits am Donnerstag (4. Dezember) kehrt der frühere TV-Koch Lichter mit seiner Show zurück ins Programm.
Doch schon in zwei Wochen müssen sich die Anhänger auf erneute Ausfälle gefasst machen. Denn am 18. und am 19. Dezember sorgt der Wintersport erneut dafür, dass Horst Lichter von den Bildschirmen verschwindet.
Während an dem Donnerstag der 7,5-Kilometer Sprint der Biathlon-Damen ansteht, folgt am Tag darauf der große Wintersporttag im ZDF.
Bereits ab 11.15 Uhr überträgt der Mainzer Sender die Nordische Kombination, den Super-G, Skeleton sowie den 10-Kilometer-Sprint der Herren im Biathlon.
Dafür gibt es aber noch zwei Highlights für "Bares für Rares"-Fans. Am Mittwoch, dem 10. Dezember, zeigt das ZDF um 20.15 Uhr eine XXL-Ausgabe und an Heiligabend gibt es zum zweiten Mal eine Sonderausgabe unter dem Motto "Der 'Bares für Rares'-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden". Auch hier ist der Start um 20.15 Uhr.
Titelfoto: ZDF/Frank Hempel