Fiasko bei "Bares für Rares": Experte übersieht wichtiges Detail - Händler greift ein
Köln - Mit einer überraschenden Expertise schafft es ein Kandidat bei "Bares für Rares" in den Verkaufsraum. Doch dort wendet sich das Blatt, denn einer der Händler entdeckt ein Detail, welches dem Experten durchgegangen ist.
"Ich hoffe, dass es ein Original ist", sagt Nils Rohwer aus Kiel kurz vor seinem Auftritt in der beliebten ZDF-Trödelshow.
Im Gepäck hat der Musiker nämlich eine Zeichnung mit einer prominenten Signatur. Unterschrieben ist das Kunstwerk von Käthe Kollwitz.
"Das ist aus dem Nachlass meines Vaters, der eine relativ große Bildersammlung hatte", verrät er gegenüber Moderator Horst Lichter (64). Leider habe sich keiner in seiner Familie für die schwermütige Darstellung erwärmen können.
"Es handelt sich um eine Lithografie", weiß Experte Colmar Schulte-Goltz (52). Es sei also ein vervielfältigtes Kunstwerk und kein Einzelstück.
Die Darstellung beschäftige sich mit dem Elend und der Armut von Arbeiterinnen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg und stamme tatsächlich von der berühmten deutschen Malerin, die das Bild im Jahr 1920 gemalt habe.
"Bares für Rares"-Verkäufer muss unter Schmerzgrenze verkaufen
Zudem sei es auch im Werksverzeichnis der Berliner Künstlerin zu finden, wie der Sachverständige erklärt. "Die Signatur ist original und mit Bleischrift gemacht", führt der 52-Jährige weiter aus.
Der Verkäufer aus Kiel möchte gerne 500 Euro für sein Kunstwerk haben. "Das wäre ganz schön", gibt der Musiker zu.
Trotz des knittrigen Zustandes des Papiers kann Schulte-Goltz sogar noch etwas oben drauflegen. Denn er gehe davon aus, dass die Lithografie stolze 1000 Euro bringen könne - allerdings entgeht im bei der Expertise ein Detail, welches erst im Verkaufsraum auffällt.
"Käthe Kollwitz ist natürlich schon eine Hausnummer", findet Händler Wolfgang Pauritsch (54), dem jedoch auffällt, dass das Kunstwerk einen Riss hat.
Daher bietet der gebürtige Österreicher gerade einmal 400 Euro - und mehr möchte der 54-Jährige auch nicht bezahlen. "Die Frage ist immer, wer kauft das", stellt Pauritsch klar. Wohl oder übel - da kein anderer Händler im Rennen ist - nimmt der Musiker das Gebot an.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares