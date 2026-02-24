"Bares für Rares"-Experte haut die Wahrheit raus - Vater-Tochter-Duo macht den Abflug

Köln - Nicht immer schaffen es die Kandidaten bei " Bares für Rares " in den Händlerraum. Dieses Mal erwischt es ein Vater-Tochter-Duo, welches nach der Expertise den Auftritt abbricht.

Dieses Kruzifix möchten Anke und Willi Hohmann bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich wittere etwas Aufregendes", glaubt Moderator Horst Lichter (64), als er das Objekt sieht, welches Anke und Willi Hohmann in der ZDF-Trödelshow verkaufen wollen.

Tochter und Vater haben nämlich ein altes Kruzifix mit, das sie aus einem Kirchenhaushalt geerbt haben. "Mehr wissen wir über die Herkunft leider nicht", so die Kandidatin.

Da ist es nur zu gut, dass Experte Albert Maier (77) bestens Bescheid weiß. "Es handelt sich um ein Standkreuz aus dem Jahr 1892", gibt der Sachverständige preis.

Es sei einst für eine Glaubensgemeinschaft vom Kölner Franz Wüsten, der ein bekannter Juwelier gewesen sei, gefertigt worden.

"Er war päpstlicher Lieferant und hat bei Fabergé in St. Petersburg gelernt", weiß der Experte, der das Kreuz für eine "wunderschöne Arbeit" hält.