Entgleisung bei "Bares für Rares": Deshalb verliert Thüringer Fabian Kahl die Fassung

Köln - Fabian Kahl (34) will ein Objekt unbedingt, doch seine Kollegen erlauben sich einen fiesen Scherz. Am Ende lässt sich der Thüringer bei " Bares für Rares " zu einer verbalen Entgleisung hinreißen.

"Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel (57) erkennt die Seltenheit des Verkaufsobjekts sofort. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem ungewöhnlichen Werk kommt Conrad aus Buxtehude in die heiligen ZDF-Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Es handelt sich um ein 140 Jahre altes Farnbuch aus Neuseeland, liebevoll bestückt mit getrockneten Pflanzen.

Während Moderator Horst Lichter (64) noch ehrfürchtig dreinblickt, erklärt Experte Detlev Kümmel, dass das seltene Stück Naturgeschichte vom schottischen Geschäftsmann Eric Craig zusammengestellt wurde - und zwar um 1880.

Auch die Ästhetik, die wissenschaftliche Bedeutung und der sehr gute Zustand des Buchs überzeugen den 57 Jahren alten Galeristen. Doch was ist die Publikation, welche Conrads Mutter einst in einem Antiquitätenladen erwarb, heute wert?

Der Verkäufer wäre bereits mit einer Summe zwischen 450 und 500 Euro zufrieden. Mit dieser geringen Erwartungshaltung kann Kümmel aber nichts anfangen. Er taxiert den Wert des knapp 150 Jahre alten Mitbringsels auf satte "900 bis 1100 Euro".

Conrad kann sein Glück kaum fassen.

Freudestrahlend nimmt er von Lichter die Händlerkarte in Empfang. Im Verhandlungsraum gewinnt der Verkauf dann jedoch plötzlich eine spektakuläre Eigendynamik - und zwar buchstäblich auf Kosten von Kahl.