Sensation bei "Bares für Rares": 3-Euro-Fund vom Flohmarkt bringt kleines Vermögen!

Von der Neugierde gepackt will ZDF-Moderator Horst Lichter (62) den genauen Preis erfahren: die überraschende Antwort: "Drei Euro!" Da wird auch Heide Rezepa-Zabel (58) hellhörig und lobt: "Das ist unglaublich. Ganz toll gemacht, wirklich."

Bei dem Gegenstand, den Karin Schmidl in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht hat, handelt es sich um ein kleines Zigarettenetui, welches ihre Schwester von rund zehn Jahren auf einem Trödel erstanden hat. "Für wenig Geld", wie sie betont.

Am Ende geht das unscheinbare Zigarettenetui für sagenhafte 1700 Euro an Händlerin Sarah Schreiber (37). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allein der Silberwert belaufe sich auf 180 Euro, erläutert Rezepa-Zabel, ehe sie zu einer drastischen Preiserhöhung ausholt. Sie taxiert den Wert auf sage und schreibe 1800 bis 2000 Euro. Lichter ist baff: "Das waren die bestinvestierten drei Euro, die ich kenne", erklärt der frühere TV-Koch.

Das letzte Wort haben jedoch bekanntlich die Händler. Und die starten zunächst eher verhalten in die Verhandlungen mit der archäologischen Zeichnerin aus dem bayerischen Hepberg.

Steffen "Steve" Mandel (70) beginnt mit 250 Euro. Weil alle potenziellen Käufer im Raum Interesse zeigen, schießt der Preis in der Folge aber schnell in die Höhe und ist schon bald vierstellig.

Erst bei 1700 Euro ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Der Zuschlag geht an Sarah Schreiber (37). Auch wenn die Expertise am Ende verfehlt wird, kann Verkäuferin Schmidl ihr Glück kaum fassen. Gemessen am lächerlichen Kaufpreis einfach ein absolut grandioses Geschäft.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.