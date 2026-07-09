Gebote-Hagel bei "Bares für Rares": Schatz der toten Ehefrau geht für Megasumme weg

Köln - Roland aus Wilstedt möchte bei " Bares für Rares " eine Brosche seiner verstorbenen Ehefrau verkaufen. Schon der Schätzpreis macht ihn sprachlos. Im Händlerraum geht das gute Stück schließlich komplett durch die Decke.

Mit einer Brosche seiner verstorbenen Frau möchte Roland (l.) aus Wilstedt bei "Bares für Rares" sein Glück versuchen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Der Familiengeschichte zufolge soll das Stück beim Juwelier Hemmerle in München gekauft worden sein", erklärt der Studio-Gast gegenüber Moderator Horst Lichter (64). Das Unternehmen zählt zu den exklusivsten Schmuckherstellern der Welt.

Optisch erinnert das Accessoire an einen Käfer. Für den Körper wurde eine weiße Mabé-Perle verwendet, wie Expertin Wendela Horz beeindruckt anmerkt. Als Augen trägt das Insekt Smaragde.

Hergestellt wurde die Brosche in den 1950er-Jahren aus 750er-Gold. Und zwar "komplett in Handarbeit". Die 56-Jährige glaubt an eine Auftragsarbeit, nur an der Hemmerle-Theorie hat sie erhebliche Zweifel. "Ganz ohne Punzen" sei völlig untypisch für den Luxus-Juwelier.

Doch die verwendeten Materialien sind allesamt hochwertig. Flügel, Kopf und Körper des Käfers wurden zusätzlich mit etlichen Diamanten besetzt. "Das sind insgesamt um die zwei Karat", führt die Sachverständige weiter aus.

Ungewöhnlich ist hingegen eine Blume aus Silber mit Diamantrosen auf dem Insekten-Korpus. "Das ist Teil eines alten Schmuckstücks aus dem 19. Jahrhundert, das jemand auf der neuen Brosche haben wollte", vermutet Horz.