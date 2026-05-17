Kaum sind Gäste weg, lästert "Bares für Rares"-Waldi los: "Wie gewollt und nicht gekonnt!"
Köln - Kuriose Szenen bei "Bares für Rares": Während der Experte das Verkaufsobjekt in den höchsten Tönen lobt, hat Händler Walter Lehnertz (59) nur Spott dafür übrig. Trotzdem kauft er es - für einen beachtlichen Preis.
"Was ist denn das für ein Ding?", fragt Horst Lichter (64) seine Gäste. Verkäuferin Susanne, die zur Verstärkung ihren Mann Thomas mitgebracht hat, klärt ihn gerne auf: "Das soll ein Hocker sein." Der ZDF-Moderator ist wenig begeistert.
Andererseits sehe das Möbelstück aber auch schon wieder "so verrückt" aus, dass nur "irgendein Wahnsinns-Designer" dahinterstecken könne. Detlef Kümmel weiß mehr: "In diesem Fall ist es eine Gemeinschaftsarbeit von Herzog und de Meuron."
Das renommierte Architekturbüro hat auch die Entwürfe für die Allianz-Arena in München, die Elbphilharmonie in Hamburg und die Tate Gallery in London entworfen. So weit, so gut, doch einige Beschädigungen im Lack trüben das Gesamtbild.
Wie Susanne später zugibt, habe ihre Katze den Hocker längst für sich in Beschlag genommen. Dafür sei er ihr aber zu schade. "Man sieht, dass hier was drauf gestanden hat", merkt Kümmel an, während er auf einige deutlich sichtbare Vergilbungen zeigt.
Doch was ist das Erbstück aus Birkenholz, welches 2005 von Vitra in der Schweiz produziert wurde, heute wert? Die Verkäuferin hofft auf 350 Euro. Kümmel taxiert auf 350 bis 450 Euro. Er kenne aber auch Erlöse "bis an die 1000 Euro".
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Verkäuferin kassiert deutlich mehr als den Schätzpreis
Mit der Händlerkarte in der Tasche geht es für Susanne und Thomas anschließend weiter in den Auktionsraum. Auch dort gefällt das Objekt nicht allen. Für 80 Euro kann man aber sicherlich nichts falsch machen, denkt sich Lehnertz, und startet mit seinem Kult-Gebot.
Sehr zur Freude der Gäste kommt es in der Folge zu einem munteren Wettbieten. Julian Schmitz-Avila (39) wirft 400 Euro in den Ring. Waldi kann es nicht fassen: "400 für ein Stück Holz?" Liza Kielon scherzt: "Aber für ein Stück Design-Holz" - und erhöht auf 420.
Für 550 Euro geht der Zuschlag letztendlich aber an Lehnertz. Er will den Hocker upcyclen und hat dafür bereits einen konkreten Plan: "Ich würde den Silber mit Schwarz schattiert machen", lässt er seine Kollegen am Tresen wissen.
Ergänzend schiebt er hinterher: "Da stelle ich eine Figur drauf, dann verkaufe ich die Figur anstatt den Knüppel da." Schön findet er den Hocker nämlich nicht. "So sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt", spottet er. Die Verkäufer sind da längst schon aus der Tür.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares